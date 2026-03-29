Se quedó fuera del Mundial 2026 en el Repechaje y tuvo que ser internado

Mircea Lucescu fue estabilizado y trascendió que le realizaron pruebas de electrofisiología, pero fue el propio DT quien se expresó sobre su estado de salud en diálogo con Gazeta Sporturilor: "Ahora me siento bien, me he recuperado completamente. Aún me están realizando algunas pruebas, así que permaneceré en el lugar".

Por su lado, el hospital también emitió un comunicado: "El paciente fue trasladado al servicio de urgencias de la Universidad de Bucarest tras sufrir una arritmia cardíaca grave fuera del hospital. Actualmente se encuentra bajo la atención de un equipo médico, donde se le realizan las pruebas diagnósticas y las intervenciones terapéuticas necesarias para estabilizar su ritmo cardíaco. El paciente permanecerá hospitalizado en el servicio de urgencias de la Universidad de Bucarest para su monitorización y atención especializada".

Turquía La Selección de Turquía está a un paso de llegar al Mundial.

Rumania tiene un amistoso tras quedar eliminada del Mundial

Aunque Rumania se quedó en el camino en medio de sus aspiraciones de clasificar para el Mundial 2026, de igual manera tendrá que disputar un partido amistoso en la fecha FIFA.

Es así que tendrá que jugar el martes 31 de marzo desde las 15.45 en el Národny Futbalovy Stadión de Bratislava frente a la Selección de Eslovaquia; sin embargo, no contará con la dirección técnica de Mircea Lucescu, ya que el entrenador no viajará.

Por lo tanto, un integrante de su cuerpo técnico dirigirá a la Selección de Rumania de manera interina, aguardando por la recuperación del DT de 80 años.