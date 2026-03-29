Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Momentos preocupantes

Se quedó fuera del Mundial 2026 en el Repechaje y tuvo que ser internado

Luego de quedar eliminado en el Repechaje del Mundial el entrenador tuvo que ser internado; un integrante del cuerpo técnico lo reemplazará

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mircea Lucescu se quedó sin Mundial.

Mircea Lucescu se quedó sin Mundial.

El jueves pasado se realizaron los partidos correspondientes a las semifinales del Repechaje de cara al Mundial 2026 y el próximo martes se disputarán las finales que definirán qué equipos lograrán conseguir el tan ansiado boleto a la cita máxima del fútbol.

Uno de los equipos que protagonizó la Repesca UEFA fue Rumania quienes cayeron por 1 a 0 frente a Turquía y no podrán disputar el Mundial. Mircea Lucescu, entrenador de los rumanos, tuvo que ser internado tras la eliminación.

Mircea Lucescu
Mircea&nbsp;Lucescu y Rumania se quedaron sin Mundial 2026.

Mircea Lucescu y Rumania se quedaron sin Mundial 2026.

Se quedó fuera del Mundial 2026 en el Repechaje y tuvo que ser internado

El ex entrenador del Inter presentó una "arritmia cardíaca grave" en el vestuario tras conocer la derrota y quedarse sin posibilidades de asistir al Mundial 2026. Primero fue asistido por el cuerpo médico del seleccionado, pero se decidió su traslado a un hospital en Bucarest.

Mircea Lucescu fue estabilizado y trascendió que le realizaron pruebas de electrofisiología, pero fue el propio DT quien se expresó sobre su estado de salud en diálogo con Gazeta Sporturilor: "Ahora me siento bien, me he recuperado completamente. Aún me están realizando algunas pruebas, así que permaneceré en el lugar".

Por su lado, el hospital también emitió un comunicado: "El paciente fue trasladado al servicio de urgencias de la Universidad de Bucarest tras sufrir una arritmia cardíaca grave fuera del hospital. Actualmente se encuentra bajo la atención de un equipo médico, donde se le realizan las pruebas diagnósticas y las intervenciones terapéuticas necesarias para estabilizar su ritmo cardíaco. El paciente permanecerá hospitalizado en el servicio de urgencias de la Universidad de Bucarest para su monitorización y atención especializada".

Turquía
La Selecci&oacute;n de Turqu&iacute;a est&aacute; a un paso de llegar al Mundial.

La Selección de Turquía está a un paso de llegar al Mundial.

Rumania tiene un amistoso tras quedar eliminada del Mundial

Aunque Rumania se quedó en el camino en medio de sus aspiraciones de clasificar para el Mundial 2026, de igual manera tendrá que disputar un partido amistoso en la fecha FIFA.

Es así que tendrá que jugar el martes 31 de marzo desde las 15.45 en el Národny Futbalovy Stadión de Bratislava frente a la Selección de Eslovaquia; sin embargo, no contará con la dirección técnica de Mircea Lucescu, ya que el entrenador no viajará.

Por lo tanto, un integrante de su cuerpo técnico dirigirá a la Selección de Rumania de manera interina, aguardando por la recuperación del DT de 80 años.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas