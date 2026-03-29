Netflix: Arón Piper brilla en la serie española de sólo 6 episodios

Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio.

Ana Dussuel (Almudena Amor) es una joven psiquiatra que tratará de descubrir qué esconde. Ella cuenta con un equipo que se dedica a observar a Sergio en secreto día y noche, con el objetivo de determinar si es o no una persona que podría suponer un peligro para la sociedad.

Netflix: de qué trata la serie El silencio

El silencio gira en torno a Sergio Ciscar (Arón Piper), un chico que asesinó a sus padres siendo menor de edad y que dejó de hablar el día en el que lo hizo. Tras seis años en prisión, en los que no ha dicho ninguna palabra y no ha colaborado con la justicia, lo ponen en libertad y entra en un programa de vigilancia. "Tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio", expone la sinopsis que ofrece Netflix.

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Netflix: reparto de la serie El silencio

Arón Piper

Manu Ríos

Almudena Amor

Cristina Kovani

Aitor Luna

Ramiro Blas

Aria Bedmar

Mikel Losada

Tráiler de la serie El silencio

Embed - El silencio | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie El silencio, según la zona geográfica