Netflix tiene las mejores producciones españolas, como por ejemplo esta con Arón Piper que te atrapará en sólo 6 episodios, se trata de El silencio.
Netflix: Arón Piper brilla en la serie española de sólo 6 episodios
Netflix tiene las mejores producciones españolas, como por ejemplo esta con Arón Piper que te atrapará en sólo 6 episodios
Arón Piper es el protagonista de esta miniserie que cuenta con seis episodios. Se presenta como un inquietante thriller psicológico. Ha sido creado por Aitor Gabilondo y desarrollado por su productora, Alea Media.
La serie española El silencio tiene 6 episodios. Sergio Ciscar (Arón Piper) es puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad.
Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio.
Ana Dussuel (Almudena Amor) es una joven psiquiatra que tratará de descubrir qué esconde. Ella cuenta con un equipo que se dedica a observar a Sergio en secreto día y noche, con el objetivo de determinar si es o no una persona que podría suponer un peligro para la sociedad.
Netflix: de qué trata la serie El silencio
El silencio gira en torno a Sergio Ciscar (Arón Piper), un chico que asesinó a sus padres siendo menor de edad y que dejó de hablar el día en el que lo hizo. Tras seis años en prisión, en los que no ha dicho ninguna palabra y no ha colaborado con la justicia, lo ponen en libertad y entra en un programa de vigilancia. "Tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio", expone la sinopsis que ofrece Netflix.
Netflix: reparto de la serie El silencio
- Arón Piper
- Manu Ríos
- Almudena Amor
- Cristina Kovani
- Aitor Luna
- Ramiro Blas
- Aria Bedmar
- Mikel Losada
Tráiler de la serie El silencio
Dónde ver la serie El silencio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El silencio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El silencio se puede ver en Netflix.
- España: la serie El silencio se puede ver en Netflix.