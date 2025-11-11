Inicio Mundo CELAC
Argentina no envió al canciller a la cumbre de la CELAC y rechazó varios puntos del documento final

La Argentina estuvo representada por un funcionario de tercera línea en la diezmada reunión de la CELAC, celebrada en Colombia

Por UNO
El país fue representado por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, ante la ausencia del canciller Pablo Quirno. 

La Argentina participó con bajo perfil en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), que se desarrolló en la ciudad colombiana de Santa Marta. El país fue representado por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, ante la ausencia del canciller Pablo Quirno, y no aprobó algunos de los 52 puntos del documento final emitido tras el encuentro.

La cita contó con la presencia del presidente anfitrión Gustavo Petro, y de sus pares de Brasil, Lula da Silva, y España, Pedro Sánchez, aunque se destacó la ausencia de varios mandatarios de peso en la región.

Baja concurrencia en la CELAC

Entre los ausentes figuraron Gabriel Boric (Chile), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay). Fuentes diplomáticas señalaron que la falta de consenso en torno a la posición del bloque frente a la figura del mandatario estadounidense Donald Trump contribuyó al clima distante y a la baja concurrencia.

En ese contexto, la Argentina se abstuvo de acompañar varios apartados del texto consensuado por los demás miembros, principalmente aquellos vinculados a conflictos internacionales, la situación de Cuba y cuestiones de gobernanza digital.

Reunión Cumbre CELAC
Pocos mandatarios acompañaron la cumbre de la CELAC.

Puntos del documento de la CELAC que Argentina no aprobó

  • Punto 10: Apoyo al proceso de paz en Colombia y a la estabilidad regional en el Caribe.

  • Punto 15: Reconocimiento al acuerdo alcanzado en el marco del conflicto en Gaza y a la Cumbre de Sharm el-Sheikh por la Paz.

  • Punto 18: Reclamo por el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba.

  • Punto 42: Promoción de una inteligencia artificial segura, protegida y con gobernanza ética.

  • Punto 44: Compromiso para combatir la desinformación, los discursos de odio y la violencia de género en entornos digitales.

