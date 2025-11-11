Argentina no envió al canciller a la cumbre de la CELAC y rechazó varios puntos del documento final

La cita contó con la presencia del presidente anfitrión Gustavo Petro, y de sus pares de Brasil, Lula da Silva, y España, Pedro Sánchez, aunque se destacó la ausencia de varios mandatarios de peso en la región.

Baja concurrencia en la CELAC

Entre los ausentes figuraron Gabriel Boric (Chile), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay). Fuentes diplomáticas señalaron que la falta de consenso en torno a la posición del bloque frente a la figura del mandatario estadounidense Donald Trump contribuyó al clima distante y a la baja concurrencia.