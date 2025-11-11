Trump promete un cheque de US$ 2000 en Estados Unidos: quiénes podrían recibirlo

Si bien las empresas importadoras pagan el costo inicial de los aranceles, ese gasto se traslada a los consumidores, lo que significa que los hogares estadounidenses también aportan indirectamente a esos fondos.

Cheques, aranceles y dudas sobre su viabilidad

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó confirmar la propuesta y señaló que aún no se presentaron planes formales. Según estimaciones oficiales, la administración Trump recaudó unos US$ 220.000 millones en aranceles, pero emitir cheques de US$ 2000 a más de 160 millones de contribuyentes costaría cerca de US$ 326.000 millones, cifra que supera los ingresos obtenidos.

Scott Bessent El secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó confirmar la propuesta de Donald Trump y señaló que aún no se presentaron planes formales.

Trump aseguró que excluiría a los contribuyentes más ricos, aunque no precisó los límites. Además, afirmó que el dinero sobrante se destinaría a reducir la deuda nacional, que ronda los US$ 40 billones.

Desafíos legales y políticos en Estados Unidos

La Corte Suprema también podría intervenir, ya que parte de los aranceles fue impuesta mediante poderes de emergencia. Si el tribunal falla en contra del gobierno, podría obligar a devolver miles de millones a las empresas, reduciendo los fondos disponibles para los cheques.

El Congreso debería aprobar la medida, algo poco probable en un contexto económico estable. Analistas advierten que estos pagos podrían estimular el consumo y aumentar la inflación.