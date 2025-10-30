Donald Trump baja aranceles a China tras una "increíble" reunión con Xi Jinping

Trump-Xi-Jinping-efe 2 Un periodista trabaja mientras observa la pantalla de una computadora portátil que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de China, Xi Jinping. Crédito: EFE/ Jeon Heon-Kyun.

Acuerdos sobre fentanilo, soja y cooperación internacional

Durante la reunión, Donald Trump confirmó que Xi Jinping se comprometió a intensificar los controles sobre el tráfico de fentanilo y sus precursores químicos. “Creo que veremos acciones reales”, afirmó el líder republicano.

A cambio, Estados Unidos reducirá los aranceles y China retomará la compra de grandes volúmenes de soja estadounidense, suspendida durante la guerra comercial. “Enormes cantidades de soja serán adquiridas de inmediato. El presidente Xi lo autorizó, y lo aprecio mucho”, señaló Trump.

También discutieron sobre la venta de chips de Nvidia a China, aunque sin acuerdo concreto. Otro punto clave fue el levantamiento de las restricciones a las llamadas “tierras raras”, minerales estratégicos cuyo comercio había sido limitado por el gigante asiático. Además, ambos líderes coincidieron en cooperar para buscar una salida a la guerra de Ucrania.

Trump reconoció que China continúa comprando petróleo a Rusia, pero aseguró que “vamos a trabajar juntos sobre Ucrania”. El tema de Taiwán, según confirmó, no fue tratado durante la reunión.

Estados Unidos y China suspenden tasas portuarias por un año

Pocas horas después del encuentro, el Ministerio de Comercio chino anunció que China y Estados Unidos suspenderán por un año las tasas portuarias que se imponían mutuamente.

Washington dejará sin efecto las medidas dirigidas a las industrias naviera y logística chinas, mientras que China hará lo mismo con los buques estadounidenses.

La reunión marca un nuevo intento de distensión comercial entre Estados Unidos y China, que volverán a encontrarse en abril del próximo año.