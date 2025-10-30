El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reducción del 20 % al 10 % en los aranceles impuestos a China como represalia por el tráfico de fentanilo. El anuncio llegó después de una reunión “increíble” con su homólogo Xi Jinping en Corea del Sur, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Donald Trump baja aranceles a China tras una "increíble" reunión con Xi Jinping
Donald Trump reduce aranceles a China tras reunirse con Xi Jinping. Acuerdos sobre soja, fentanilo y cooperación en Ucrania
“Él es un gran líder y dirige un país muy poderoso: China”, declaró Trump a bordo del Air Force One, de regreso a Washington. Con esta baja del 10%, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China pasarán del 57% al 47%.
Ambos mandatarios finalizaron el encuentro con un apretón de manos antes de dirigirse a sus respectivos destinos: Xi viajó a Gyeongju, sede de la cumbre, mientras que Trump partió rumbo a la capital estadounidense.
Acuerdos sobre fentanilo, soja y cooperación internacional
Durante la reunión, Donald Trump confirmó que Xi Jinping se comprometió a intensificar los controles sobre el tráfico de fentanilo y sus precursores químicos. “Creo que veremos acciones reales”, afirmó el líder republicano.
A cambio, Estados Unidos reducirá los aranceles y China retomará la compra de grandes volúmenes de soja estadounidense, suspendida durante la guerra comercial. “Enormes cantidades de soja serán adquiridas de inmediato. El presidente Xi lo autorizó, y lo aprecio mucho”, señaló Trump.
También discutieron sobre la venta de chips de Nvidia a China, aunque sin acuerdo concreto. Otro punto clave fue el levantamiento de las restricciones a las llamadas “tierras raras”, minerales estratégicos cuyo comercio había sido limitado por el gigante asiático. Además, ambos líderes coincidieron en cooperar para buscar una salida a la guerra de Ucrania.
Trump reconoció que China continúa comprando petróleo a Rusia, pero aseguró que “vamos a trabajar juntos sobre Ucrania”. El tema de Taiwán, según confirmó, no fue tratado durante la reunión.
Estados Unidos y China suspenden tasas portuarias por un año
Pocas horas después del encuentro, el Ministerio de Comercio chino anunció que China y Estados Unidos suspenderán por un año las tasas portuarias que se imponían mutuamente.
Washington dejará sin efecto las medidas dirigidas a las industrias naviera y logística chinas, mientras que China hará lo mismo con los buques estadounidenses.
La reunión marca un nuevo intento de distensión comercial entre Estados Unidos y China, que volverán a encontrarse en abril del próximo año.