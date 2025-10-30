Milei refuerza su sintonía con el trumpismo tras el respaldo del secretario del Tesoro

Captura Milei Bessent

Milei enfatizó, en la publicación, la alineación ideológica y el optimismo de su gestión: "Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio".

El mensaje de Milei concluyó con un guiño directo a la base de Donald Trump: "Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. ¡MAGA!" (siglas del lema de Trump, Make America Great Again).

Javier Milei regresará a Estados Unidos a principios de noviembre para participar del America Business Forum, una cumbre de negocios que tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre en Miami. El Presidente compartirá el escenario como orador principal con figuras de alto perfil internacional, incluyendo al expresidente Donald Trump y a la estrella del fútbol Lionel Messi

La felicitación de Scott Bessent: "Esperanza y visión"

Scott Bessent había felicitado a Milei por la "histórica victoria" de LLA en los comicios intermedios, destacando su liderazgo desde Corea del Sur, adonde estaba el estadounidense a raíz de una serie de acuerdos comerciales: "Su fortaleza y visión (en referencia a Milei) infunden esperanza a una nueva generación de argentinos".

El funcionario puso el triunfo de Milei en el contexto de la política republicana: "Tras el liderazgo del presidente Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el Hemisferio Occidental y marca la pauta en América Latina".

Bessent también hizo una lectura económica optimista, asegurando que "los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026", y atribuyó la victoria a los votantes más jóvenes y la clase baja que, según él, apoyaron "de forma abrumadora" a LLA al percibir que es la "última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica".

El eco de Donald Trump

El intercambio se suma a la ola de apoyo desde el trumpismo. El lunes pasado, el propio Donald Trump había calificado el resultado de las elecciones como una victoria "aplastante" y aprovechó para dar crédito del éxito a su círculo más cercano, nombrando explícitamente a Bessent, junto al exsecretario de Estado, Marco Rubio, y a Jamieson Greer.