Sólo un intendente del PJ mendocino hizo autocrítica: "La elección se nacionalizó y nos llevó puestos"

"Tomamos la decisión por varias razones, como les expliqué en su momento, una era la economía que representaba no desdoblar, porque era ahorrar casi $250 millones. Nos parecía un acto de responsabilidad financiera y además llevar a febrero una elección de concejales nos parecía que era sostener cuatro o cinco meses más de campaña nos sacaba de eje de trabajo", explicó para argumentar la decisión de no desdoblar las elecciones.

La jugada no resultó porque en esa comuna el PJ que conduce Andraos ponía en juego 3 bancas del Concejo Deliberante y sólo logró renovar dos, las de Rodrigo López y Soledad Calatayud.

"Las elecciones del domingo fueron un balotaje nacional"

A la hora de explicar por qué en comunas que gobierna históricamente el PJ mendocino, como es el caso del mismo Tunuyán o de San Rafael, se impuso cómodamente la lista de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, Andraos definió que se trató de una especie de balotaje presidencial.

"Ha sido prácticamente un balotaje a nivel nacional: dos fuerzas que se disputan una propuesta electoral y hemos quedado todos nosotros metidos en esa disputa", precisó en referencia a la polarización de la elección entre la propuesta libertaria de Javier Milei versus el kirchnerismo que encarna Cristina Kirchner.

"No pudimos competir contra una idea y una imposición de miedo que hubo en la campaña, donde se ponía en riesgo supuestamente la economía y la estabilidad del país. Ese es nuestro balance inicial, seguramente revisaremos para adentro también un montón de cosas de nuestra gestión para poder mejorar", marcó el intendente.