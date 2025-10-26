Con la unidad no le alcanzó al PJ mendocino: cayó por 28 puntos y perdió una banca en el Congreso

reparto de diputados nacionales por Mendoza A pesar de haber obtenido el 25% de los votos, el PJ mendocino sólo logró retener una de las dos bancas en la Cámara de Diputados que ponía en juego.

Pero esa no es la única foto lapidaria. El PJ mendocino también perdió poderío en la Legislatura mendocina: si se mira por ejemplo el primer distrito electoral, que es el que nuclea al Gran Mendoza, en la categoría de diputados provinciales Cambia Mendoza se queda con 6 bancas y el PJ sólo con 2.

Algo similar se da en la categoría de diputados provinciales en el cuarto distrito electoral, que incluye a los tres departamentos del Sur, en donde supuestamente se iba a mostrar la supremacía de los hermanos Félix, que gobiernan San Rafael desde hace más de 20 años. Allí también el PJ cayó por más de 20 puntos, con más del 90% de las mesas escrutadas, el PJ trepó al 30,60% de los votos ante el 52,14% que cosechó la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Las horas pasaban, la derrota se consolidaba mientras avanzaba el escrutinio de las mesas mendocinas y en el búnker del PJ mendocino la cúpula partidaria seguía sin aparecer. Ocurrió pasadas las 21 y la cara de Emir Félix, de Marisa Uceda y de Matías Stevanato lo decían todo.

Dirigentes del PJ mendocino en el búnker Las caras de los dirigentes del PJ mendocino, tras conocerse la dura derrota que sufrieron a manos de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

"Partimos de una situación muy difícil y nos hemos recuperado mucho, era parte de esta etapa que teníamos que cumplir", se autoconsoló Félix, que fue el único vocero peronista. "La ciudadanía nos dio la posibilidad de ser primera minoría en todos los departamentos, quiero decir que en algunos departamentos venimos de salir cuartos y hemos recuperado nuestra posición", comparó como argumento.

Lo cierto es que el resultado final terminó tomando por sorpresa a los dirigentes del PJ mendocino que hasta antes del domingo electoral especulaban no sólo con duplicar aquel 14% del 2023, sino también con que el oficialismo de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza apenas superaba el 40%, y terminaron sacando 13 puntos más de lo que calculaban.

Cómo jugó el voto miedo

A la hora de evaluar algunos factores que incidieron en el resultado mendocino, Emir Félix aseguró que incidió "el miedo al colapso económico", en referencia al slogan de campaña nacional de La Libertad Avanza que le advertía al votante que si no los votaba a ellos, se retrocedía al kirchnerismo.

Algo que claramente podía incidir en cómo responderían los mercados, reticentes a la posibilidad del retorno del kirchnerismo, y cómo eso impactaría en una suba del dólar o en una posible devaluación.

"Creo que la campaña del miedo a veces funciona y esto es una realidad. Creo que la población argentina se vio de alguna manera acorralada ante el miedo de que hubiera un terrible colapso en el país", insistió el sanrafaelino.

Luego de asumir que había felicitado al ganador Luis Petri, Félix admitió que no estaban satisfechos con el despliegue electoral que consiguieron, pero sí conformes. "Hemos quedado en una clara segunda posición muy sólida y de aquí nosotros tenemos que pensar en crecer de cara al 27.