La Cámara Federal de Apelaciones otorgó este jueves el beneficio del arresto domiciliario con tobillera a los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales mientras la Corte nacional y el Presidente Javier Milei definen la extradición tramitada por la Justicia de Chile, que los tiene bajo proceso penal por abuso sexual.
Arresto domiciliario y tobilleras para 2 rugbiers mendocinos con extradición reclamada por Chile
Los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales esperarán en arresto domiciliario la definición de extradición a Chile por la causa de abuso sexual
La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones es renovable cada 30 días y los rugbiers Enzo Falaschi y Matías Morales tienen prohibido salir de Mendoza por lo cual se les han retenido los DNI.
Estarán alojados en sus domicilios de Ciudad y Godoy Cruz y para acceder a este beneficio, con medidas asegurativas de que no se afectará el desarrollo del proceso de extradición, debieron rendir una fianza de $10 millones.
Los rugbiers mendocinos tienen prohibido salir de la provincia
Los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi -sobreseído en 2016 por un caso de abuso sexual en Mendoza- y Matías Morales fueron detenidos en septiembre por decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo, a cargo interinamente del Juzgado Federal 1, donde recibieron el pedido de extradición tramitado por la Justicia de Chile.
Tras estar un par de semanas en la Unidad Carcelaria Federal 32 (en los Tribunales Federales de Mendoza) fueron trasladados a la cárcel federal.
Rago Gallo avaló la extradición por lo cual los abogados Francisco Castro y Érica Massola apelaron el proceso de extradición en la Corte de la Nación.
También se pronunciaron contra la detención de los rugbiers mendocinos en sede carcelaria y pidieron a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que ordene la excarcelación o el arresto domiciliario de sus clientes.
"Falta de pruebas", consideraron, caracteriza a la causa penal que los tiene como imputados por abuso sexual en Chile.
Atentos a la gravedad del delito que les atribuye en Chile, a la naturaleza del proceso de extradición y a los estándares convencionales y constitucionales en la materia -y también teniendo en cuenta que la definición no tiene plazo a la vista- los camaristas decidieron que los rugbiers mendocinos esperen la definición en sus casas y con tobilleras electrónicas.
Ambos quedarán monitoreados por el sistema de geoposicionamiento satelital y podrán ser detenidos en caso de verificarse que han traspuesto el perímetro de circulación habilitado por la Justicia Federal.