Arresto domiciliario y tobilleras para 2 rugbiers mendocinos con extradición reclamada por Chile

Los rugbiers mendocinos tienen prohibido salir de la provincia

Los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi -sobreseído en 2016 por un caso de abuso sexual en Mendoza- y Matías Morales fueron detenidos en septiembre por decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo, a cargo interinamente del Juzgado Federal 1, donde recibieron el pedido de extradición tramitado por la Justicia de Chile.

Tras estar un par de semanas en la Unidad Carcelaria Federal 32 (en los Tribunales Federales de Mendoza) fueron trasladados a la cárcel federal.

Rago Gallo avaló la extradición por lo cual los abogados Francisco Castro y Érica Massola apelaron el proceso de extradición en la Corte de la Nación.

Abogados Massola y Castro-Rugbiers mendocinos-extradición Erica Massola y Francisco Castro, abogados de los rugbiers mendocinos.

También se pronunciaron contra la detención de los rugbiers mendocinos en sede carcelaria y pidieron a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que ordene la excarcelación o el arresto domiciliario de sus clientes.

"Falta de pruebas", consideraron, caracteriza a la causa penal que los tiene como imputados por abuso sexual en Chile.

Atentos a la gravedad del delito que les atribuye en Chile, a la naturaleza del proceso de extradición y a los estándares convencionales y constitucionales en la materia -y también teniendo en cuenta que la definición no tiene plazo a la vista- los camaristas decidieron que los rugbiers mendocinos esperen la definición en sus casas y con tobilleras electrónicas.

Ambos quedarán monitoreados por el sistema de geoposicionamiento satelital y podrán ser detenidos en caso de verificarse que han traspuesto el perímetro de circulación habilitado por la Justicia Federal.