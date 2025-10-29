Donald Trump, habló sobre la respuesta militar de Israel después de los recientes bombardeos en la Franja de Gaza, donde murieron al menos 31 personas, entre ellas nueve niños y seis mujeres, informó EFE. Trump aseguró que el gobierno israelí “debería responder” ante las violaciones del alto el fuego atribuidas a Hamas por el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu.
Donald Trump habló sobre la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza
Donald Trump habló de Israel tras los nuevos bombardeos en la Franja de Gaza. Hay al menos 31 muertos y la tensión vuelve a escalar en la región
“Me acabo de enterar: mataron a un soldado israelí y los israelíes respondieron, y deberían hacerlo cuando eso ocurre”, declaró el mandatario a bordo del Air Force One rumbo a Corea del Sur.
Tensión y nuevas víctimas en la Franja de Gaza
El Ejército israelí lanzó una serie de ataques nocturnos en respuesta a los supuestos ataques de Hamas en Rafah, aunque el grupo islamista negó haber participado.
Según autoridades israelíes, la ofensiva también respondió a la devolución de restos humanos que no coinciden con los trece rehenes muertos que aún quedarían en manos del grupo.
Fuentes sanitarias locales confirmaron que los bombardeos dejaron al menos 31 víctimas fatales y múltiples heridos, mientras los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos entre los escombros.
Donald Trump afirmó que “nada pondrá en peligro el alto el fuego” y advirtió que Hamas “es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio”. Agregó: “Si se portan bien serán felices, y si no, serán eliminados”.