Donald Trump habló sobre la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza

Según autoridades israelíes, la ofensiva también respondió a la devolución de restos humanos que no coinciden con los trece rehenes muertos que aún quedarían en manos del grupo.

Fuentes sanitarias locales confirmaron que los bombardeos dejaron al menos 31 víctimas fatales y múltiples heridos, mientras los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos entre los escombros.

Donald Trump afirmó que “nada pondrá en peligro el alto el fuego” y advirtió que Hamas “es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio”. Agregó: “Si se portan bien serán felices, y si no, serán eliminados”.