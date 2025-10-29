Reunión clave entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Los líderes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reunirán este jueves en Corea del Sur, en un encuentro que busca bajar la tensión comercial entre las dos mayores potencias del mundo, según informó la agencia EFE.
Trump y Xi Jinping se verán en Corea del Sur para buscar acuerdos entre Estados Unidos y China. Comercio, fentanilo y TikTok, en el centro del debate
La Cancillería china confirmó oficialmente la cita, luego de que Washington ya la había anunciado, con Donald Trump de visita en territorio surcoreano. Será la primera reunión entre ambos mandatarios desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.
El portavoz chino Guo Jiakun destacó que la diplomacia presidencial cumple “un papel estratégico insustituible” en las relaciones bilaterales. Según adelantó, ambos líderes discutirán temas estratégicos y de largo plazo, además de cuestiones de interés común.
China y Estados Unidos buscan un “desarrollo estable”
Guo aseguró que Pekín está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos para lograr “resultados positivos” y nuevas directrices que impulsen un “desarrollo estable” de las relaciones.
Donald Trump se mostró confiado en alcanzar un nuevo acuerdo comercial con Xi Jinping, destacando que “es mejor llegar a un entendimiento que estar peleados”.
“El presidente chino viene mañana, y espero que logremos un acuerdo. Será un buen resultado para ambos países”, expresó Trump desde Corea del Sur.
Fentanilo y TikTok, temas centrales del encuentro
Uno de los puntos más sensibles será el combate al tráfico de fentanilo, un opioide sintético que genera miles de muertes en Estados Unidos cada año. Trump dijo estar dispuesto a reducir aranceles a China si hay cooperación real en el tema.
Desde Pekín respondieron que el país mantiene “las políticas antidrogas más firmes y exhaustivas del mundo”, y expresaron su solidaridad con la “crisis del fentanilo que sufre el pueblo estadounidense”.
El encuentro, que se realizará durante la cumbre del Foro APEC, también podría definir el futuro de TikTok en Estados Unidos. Trump adelantó que no tratarán la cuestión de Taiwán, la isla autogobernada que China considera parte de su territorio.