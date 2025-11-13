Estados Unidos sale de 43 días de parálisis tras la aprobación del presupuesto en el Congreso

El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, acusó a los demócratas de “causar daño de manera deliberada”, mientras que el líder opositor Hakeem Jeffries defendió la postura de su bancada al afirmar que su objetivo era “defender los derechos de los estadounidenses”.

obamacare.jpg Los subsidios derivados del Obamacare para coberturas de salud estuvieron en el eje del debate en Estados Unidos.

La sanidad pública de Estados Unidos, eje del conflicto

El núcleo de la disputa no fue solo presupuestario: el financiamiento de la cobertura sanitaria pública volvió a ser el punto más polémico. En especial, los subsidios derivados del Obamacare —la reforma impulsada por Barack Obama y extendida durante el gobierno de Joe Biden—, que benefician a millones de ciudadanos y vencen a fin de año.

Los republicanos sostienen que las ayudas deben concentrarse en los sectores más vulnerables y no extenderse de forma generalizada. Los demócratas, en cambio, advierten que sin esos subsidios la atención médica se volvería “impagable” para buena parte de la población.

A pesar de que las encuestas atribuían la mayor parte de la responsabilidad del cierre a Trump y al Partido Republicano, el oficialismo logró mantener su cohesión interna. No obstante, el desgaste político también alcanzó a los demócratas, que ven cómo las tensiones crecen pese a los recientes triunfos en sus bastiones electorales.