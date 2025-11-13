El estado de California anunció que revocará 17.000 licencias de conducir comerciales emitidas a inmigrantes, luego de detectar que muchas superaban la fecha en que los titulares tenían autorización legal para permanecer en Estados Unidos. El caso generó polémica y tensión política, especialmente tras las críticas de Donald Trump a los estados que permiten conducir a personas sin residencia permanente.
California revoca 17.000 licencias de conducir: qué cambia para los inmigrantes en Estados Unidos
Miles de inmigrantes en Estados Unidos perderán sus licencias de conducir. California endurece los controles y genera alarma entre residentes
El tema cobró relevancia luego de un accidente fatal en Florida, donde un camionero sin permiso legal provocó la muerte de tres personas. A partir de ese hecho, el secretario de Transporte, Sean Duffy, presionó a California para revisar sus registros de licencias comerciales.
Debate político y sanciones económicas
Duffy calificó la decisión de California como una “admisión de culpa” y aseguró que el estado “emitió licencias ilegalmente”. Su oficina advirtió que revocará hasta 160 millones de dólares en fondos federales si no se anulan todas las licencias cuestionadas y no se cumplen los requisitos de idioma y verificación migratoria.
El gobierno del estado, liderado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, respondió que todos los conductores afectados tenían permisos de trabajo válidos del gobierno federal. Sin embargo, reconoció que las licencias de conducir deben vencer el mismo día, o antes, del fin del estatus legal de la persona en Estados Unidos, según exige la ley estatal.
Nuevas normas para obtener licencias en Estados Unidos
A partir de septiembre, las normas federales para licencias de conducir comerciales serán mucho más estrictas. Solo tres categorías de visas, H-2A, H-2B y E-2, permitirán acceder a una licencia válida, y su duración no podrá superar un año.
La visa H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B para trabajadores no agrícolas temporales y la E-2 para personas que realizan inversiones sustanciales en una empresa estadounidense.
De los 200.000 extranjeros con licencias comerciales en Estados Unidos, solo unos 10.000 podrán renovarlas bajo las nuevas condiciones. Los demás podrán conservarlas hasta su vencimiento, pero no volver a solicitarlas si no cumplen los requisitos migratorios actualizados.
California tiene 60 días para notificar a los 17.000 conductores afectados. La medida busca ajustar los registros estatales y evitar futuras sanciones federales.
Fuente: APNews.