California revoca 17.000 licencias de conducir: qué cambia para los inmigrantes en Estados Unidos

El gobierno del estado, liderado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, respondió que todos los conductores afectados tenían permisos de trabajo válidos del gobierno federal. Sin embargo, reconoció que las licencias de conducir deben vencer el mismo día, o antes, del fin del estatus legal de la persona en Estados Unidos, según exige la ley estatal.

Nuevas normas para obtener licencias en Estados Unidos

A partir de septiembre, las normas federales para licencias de conducir comerciales serán mucho más estrictas. Solo tres categorías de visas, H-2A, H-2B y E-2, permitirán acceder a una licencia válida, y su duración no podrá superar un año.

La visa H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B para trabajadores no agrícolas temporales y la E-2 para personas que realizan inversiones sustanciales en una empresa estadounidense.

De los 200.000 extranjeros con licencias comerciales en Estados Unidos, solo unos 10.000 podrán renovarlas bajo las nuevas condiciones. Los demás podrán conservarlas hasta su vencimiento, pero no volver a solicitarlas si no cumplen los requisitos migratorios actualizados.

California tiene 60 días para notificar a los 17.000 conductores afectados. La medida busca ajustar los registros estatales y evitar futuras sanciones federales.