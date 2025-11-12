Donald Trump endurece las normas de inmigración en Estados Unidos y complica la obtención de visas

Expertos en inmigración advierten que se trata de una ampliación del concepto de “carga pública”, ya usado en el primer mandato de Trump para denegar la residencia permanente a personas consideradas dependientes de ayudas del gobierno.

Requisitos más duros y controles médicos más amplios

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump impulsó una ofensiva migratoria que endurece los criterios de salud y solvencia. El cable diplomático ordena a los funcionarios analizar edad, estado civil, educación, dominio del inglés y antecedentes financieros de cada solicitante.

Incluso se les pedirá mostrar documentación bancaria, cuentas de ahorro o inversión, y cualquier activo disponible. Entre las condiciones médicas que podrían motivar una negativa se incluyen la obesidad, hipertensión, depresión y enfermedades neurológicas o metabólicas.

Según abogados especializados, los funcionarios consulares tendrán amplia discreción para aplicar la norma, lo que podría derivar en más rechazos de visas tanto para inmigrantes como para familiares de residentes en Estados Unidos.

Preocupación por el impacto en familias inmigrantes

Organizaciones como Protecting Immigrant Families alertan que la nueva política genera miedo y confusión, incluso entre inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses con parientes extranjeros.

“El alcance y el secretismo de la medida disuaden a muchas familias de solicitar beneficios a los que tienen derecho”, explicó Adriana Cadena, directora de la entidad.

Para los expertos, esta decisión marca un giro más restrictivo en la política de inmigración de Estados Unidos, donde el gobierno republicano vuelve a priorizar “los intereses del pueblo estadounidense” por sobre la apertura migratoria.