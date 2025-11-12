Una ola de frío polar ártico paraliza gran parte de Estados Unidos

ola-de-frio-estados-unidos-temperaturas-efe-2 Cómo la nieve afectó una vía durante una ola de frío en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/Derick E. Hingle.

Temperaturas récord en el sur de Estados Unidos

El frío ártico no solo golpea al norte. Se espera que provoque temperaturas mínimas históricas en decenas de ciudades del sureste, desde Knoxville (Tennessee) hasta los Cayos de Florida.

En Florida, el fenómeno genera un espectáculo tan curioso como preocupante: las iguanas literalmente caen de los árboles. Cuando el termómetro baja de los 10 °C, su metabolismo se desacelera al punto de quedar inmóviles, pareciendo “congeladas”.

Jacksonville, conocida como “la puerta del estado del Sol”, alcanzará los -1 °C, la temperatura más baja registrada en un otoño desde 1976. En Savannah (Georgia), se espera que el termómetro descienda a -2,2 °C, marcando otro récord en el sur estadounidense.

Estados Unidos vive un invierno adelantado

Meteorólogos anticipan que el intenso frío ártico continuará durante la semana, con posibles nuevas tormentas de nieve y heladas. La masa de aire polar se extenderá desde el Medio Oeste hasta la costa este, afectando grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Washington D.C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NWS/status/1987920029544022161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987920029544022161%7Ctwgr%5Eb93191038aaa8e911525209c77ca0da387b98322%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-11-10%2Feeuu-ola-frio-bajas-temperaturas-alerta%2F&partner=&hide_thread=false Big temperature swings this week!

Loop: Map showing the forecast high (max) temperature departure from normal Today - Sunday.

Much BELOW normal temperatures

Much ABOVE normal temperatureshttps://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/Ce86BQsKAG — National Weather Service (@NWS) November 10, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantenerse bajo techo, abrigarse bien y proteger a mascotas y tuberías del congelamiento. Para muchos argentinos que viven en Estados Unidos, este inicio de temporada se siente como un invierno adelantado que ya hace historia.