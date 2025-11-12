Una ola de frío polar ártico paraliza gran parte de Estados Unidos

La primera gran ola de frío ártico del año cubrió este martes a más de 200 millones de personas en Estados Unidos, dejando nevadas récord y las temperaturas más bajas registradas en lo que va de la temporada, informó la agencia de noticias EFE.
Una ola de frío ártico congela a Estados Unidos con récords de temperatura y nevadas históricas. Hasta las iguanas caen de los árboles
En estados como Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan, la nieve superó los 30 centímetros durante la mañana. También continuaron las fuertes nevadas en Búfalo y Siracusa, en el norte de Nueva York, y en varias zonas de Pensilvania.
La sensación térmica bajo cero afectó rutas, aeropuertos y servicios públicos. Autoridades locales advirtieron a los residentes sobre los riesgos de la hipotermia y pidieron evitar viajes innecesarios.
Temperaturas récord en el sur de Estados Unidos
El frío ártico no solo golpea al norte. Se espera que provoque temperaturas mínimas históricas en decenas de ciudades del sureste, desde Knoxville (Tennessee) hasta los Cayos de Florida.
En Florida, el fenómeno genera un espectáculo tan curioso como preocupante: las iguanas literalmente caen de los árboles. Cuando el termómetro baja de los 10 °C, su metabolismo se desacelera al punto de quedar inmóviles, pareciendo “congeladas”.
Jacksonville, conocida como “la puerta del estado del Sol”, alcanzará los -1 °C, la temperatura más baja registrada en un otoño desde 1976. En Savannah (Georgia), se espera que el termómetro descienda a -2,2 °C, marcando otro récord en el sur estadounidense.
Estados Unidos vive un invierno adelantado
Meteorólogos anticipan que el intenso frío ártico continuará durante la semana, con posibles nuevas tormentas de nieve y heladas. La masa de aire polar se extenderá desde el Medio Oeste hasta la costa este, afectando grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Washington D.C.
El Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantenerse bajo techo, abrigarse bien y proteger a mascotas y tuberías del congelamiento. Para muchos argentinos que viven en Estados Unidos, este inicio de temporada se siente como un invierno adelantado que ya hace historia.