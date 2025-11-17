La estabilidad económica, conseguida por el gobierno nacional a nivel país en los últimos meses, generó que más personas se animaran a encarar proyectos vinculados a la construcción. La provincia de Mendoza es uno de los lugares más buscados para realizar estos proyectos, que varía entre inmuebles y oportunidades de obras comerciales.
Construcción en Mendoza: cuánto cuesta una casa de 70 m2
Tras el último aumento, se conoció el valor que tiene el m2 a la hora de afrontar un proyecto de construcción en Mendoza
Mendoza cuenta con un organismo que es el encargado de establecer el valor que tendrá el metro cuadrado de construcción. Este monto se mantiene por los próximos 3 meses, por lo que de esta manera resulta más fácil proyectar, a pesar de que no contemplas realmente todo lo que conlleva, encarar una construcción.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: cuánto cuesta construir una casa de 70 m2
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4% al último anunciado por el organismo provincial.
Si el objetivo es realizar una construcción de 70 m2, el valor en Mendoza es de $88.029.977,7.