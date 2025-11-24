Inicio Recetas Recetas
Cómo preparar Galletas pepas: la receta de la abuela con 6 ingredientes y en pocos minutos

Descubre las mejores recetas de galletas pepas caseras: opciones fáciles, económicas y perfectas para disfrutar en cualquier momento

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las galletas pepas es una de las recetas de la abuela más sencillas y prácticas para acompañar el mate.

Hornear galletas en casa puede ser un plan ideal para disfrutar en familia durante las tardes de verano, sobre todo cuando el aroma dulce invade la cocina y llena el ambiente de recuerdos. En esta ocasión, te mostramos cómo preparar pepas de membrillo caseras, una de las recetas tradicionales argentinas que siempre supera a las opciones compradas.

Estas pepas son irresistibles: crocantes por fuera, suaves por dentro y perfectas para quienes no tienen experiencia en pastelería. Se preparan con pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos. Se trata de una receta práctica, económica y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del verano.

La receta fácil y económica de galletas pepas caseras que puedes preparar en minutos y quedan súper tiernas.

Receta de las galletas pepas de membrillo

Ingredientes:

  • 250 g de harina leudante
  • 100 g de manteca
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Dulce de membrillo, c/n
Las pepas clásicas que todos aman: la receta casera ideal para la merienda y lista en pocos pasos.

Cómo preparar la receta de galletas pepas de membrillo

  1. Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
  2. A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar.
  3. Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
  4. Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.

