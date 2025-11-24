Cómo preparar Galletas pepas: la receta de la abuela con 6 ingredientes y en pocos minutos

Hornear galletas en casa puede ser un plan ideal para disfrutar en familia durante las tardes de verano, sobre todo cuando el aroma dulce invade la cocina y llena el ambiente de recuerdos. En esta ocasión, te mostramos cómo preparar pepas de membrillo caseras, una de las recetas tradicionales argentinas que siempre supera a las opciones compradas.
Estas pepas son irresistibles: crocantes por fuera, suaves por dentro y perfectas para quienes no tienen experiencia en pastelería. Se preparan con pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos. Se trata de una receta práctica, económica y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del verano.
Receta de las galletas pepas de membrillo
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Dulce de membrillo, c/n
Cómo preparar la receta de galletas pepas de membrillo
- Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
- A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar.
- Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
- Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
- Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.