Alerta en la cocina: el botón de tu frasco de salsa que revela si es seguro comerlo

Cómo saber si es seguro consumirla

Si el botón de seguridad de la tapa de un frasco de salsa está presionado (bajo) al abrirlo, significa que el sello no se rompió correctamente, lo que indica que no está herméticamente sellado y no es seguro consumir la salsa. Si el frasco no hace ruido al abrirse, debe descartar la salsa porque se echará a perder y puede ser perjudicial para la salud.

salsa de tomate frasco Los frascos de comida, como los de salsa, tienen un sello de seguridad en la tapa. Si lo presionas, no debería doblarse. Si lo presionas, baja y vuelve a subir, lo que significa que hay aire adentro y no es seguro comer.

Qué se debe hacer