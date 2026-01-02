Planta de romero: dónde ubicarla para que se mantenga verde y con olor durante todo el año

La planta de romero, cuyo nombre científico es Salvia rosmarinus, es resistente y muy fácil de cultivar, siempre que se sigan una serie de recomendaciones con respecto al riego y al suelo donde es ubicada, por nombrar algunos ejemplos.
Por esto mismo es que muchas personas se preguntan dónde es mejor ubicar la planta dentro de casa. Sin lugar a dudas, sus condiciones son las que determinarán la efectividad de sus distintos beneficios.
Dónde ubicar la planta de romero para que se mantenga verde y con olor
Al ser una planta resistente a la sequía, el riego en exceso el romero puede ser perjudicial, por lo que se recomienda hacerlo cuando la misma esté seca y hacerlo poco ante climas fríos o húmedos.
Ahora bien, con respecto a su ubicación, hay que decir que el romero necesita sol para crecer verde y mantenerse con rico aroma los 365 días del año. En concreto, son seis las horas diarias de luz que necesita.
Por eso, tal y como dice el sitio Ecología Verde, el lugar ideal para ubicarlo siempre será un lugar bien iluminado, sea en el jardín o en macetas ubicadas en balcones o ventanas soleadas.
Elegir un suelo bien drenado es una de las recomendaciones a la hora de cultivar una planta de romero en tu jardín, ya que la misma no tolera los suelos encarchados. Si vas a cultivarlo en maceta, asegúrate de que la misma tenga orificios.
Si decides plantar romero en el jardín, evita zonas sombrías o propensas a encharcamientos. Por último, evita trasplantes frecuentes, ya que esta hierba necesita estabilidad.
Consejos para mantener una planta de romero en casa
Más allá de lo planteado anteriormente, debes seguir al pie de la letra los consejos que se muestran a continuación para que la planta de romero se encuentre en condiciones:
- Suelo y Drenaje: utiliza tierra ligera, arenosa o pedregosa, idealmente una mezcla para cactus o con perlita, asegurando que la maceta tenga agujeros de drenaje.
- Poda: poda frecuentemente para mantener una forma compacta y frondosa, cortando los tallos leñosos si es necesario.
- Temperatura y Ventilación: prefiere temperaturas moderadas (entre 5°C y 35°C) y buena circulación de aire, evitando corrientes de aire frío o calefacción intensa.
- Fertilización: es una planta poco exigente; abona moderadamente con humus de lombriz máximo dos veces al año.
- Plagas: vigila la aparición de pulgones o cochinillas, comunes si hay mucha humedad, y trátalos con aceite de neem o jabón potásico.