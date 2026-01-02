Planta de romero: dónde ubicarla para que se mantenga verde y con olor durante todo el año

Ahora bien, con respecto a su ubicación, hay que decir que el romero necesita sol para crecer verde y mantenerse con rico aroma los 365 días del año. En concreto, son seis las horas diarias de luz que necesita.

Por eso, tal y como dice el sitio Ecología Verde, el lugar ideal para ubicarlo siempre será un lugar bien iluminado, sea en el jardín o en macetas ubicadas en balcones o ventanas soleadas.

planta, romero, sol, jardin La planta de romero necesita al menos 6 horas de sol al día.

Elegir un suelo bien drenado es una de las recomendaciones a la hora de cultivar una planta de romero en tu jardín, ya que la misma no tolera los suelos encarchados. Si vas a cultivarlo en maceta, asegúrate de que la misma tenga orificios.

Si decides plantar romero en el jardín, evita zonas sombrías o propensas a encharcamientos. Por último, evita trasplantes frecuentes, ya que esta hierba necesita estabilidad.

Consejos para mantener una planta de romero en casa

Más allá de lo planteado anteriormente, debes seguir al pie de la letra los consejos que se muestran a continuación para que la planta de romero se encuentre en condiciones: