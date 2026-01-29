Reforma laboral: el objetivo es reducir la incertidumbre jurídica, no desproteger derechos básicos del trabajador

Tal vez la pregunta central no sea si la modernización “favorece” o “perjudica” al trabajador o al empleador, sino si el derecho del trabajo puede seguir cumpliendo su función esencial: proteger al trabajador sin expulsar al empleo formal del sistema.

Uno de los ejes del debate es la redefinición de la relación laboral y de sus presunciones. Ese fue un punto clave de la Ley Bases, ya ocurrió, y cabe preguntarse si el mundo empresarial tomó real dimensión de ese cambio. Si los ciudadanos tomaron conciencia.

No se elimina el principio protectorio ni la tutela del trabajador. El objetivo declarado es reducir la incertidumbre jurídica, no desproteger derechos básicos. De lo contrario, el camino sería directo a la inconstitucionalidad.

Otro punto sensible del proyecto es el tratamiento del despido y de las indemnizaciones. No se elimina la indemnización por despido sin causa, pero habilita mecanismos alternativos -como los fondos de cese acordados por convenio- que buscan previsibilidad y menor conflictividad. Para algunos, incluso, estos esquemas pueden implicar un aumento del costo laboral. Nada es lineal.

La conflictividad en el mundo del trabajo es una realidad estructural. Siempre lo fue. Ahí aparece una tensión clásica del derecho laboral: seguridad económica para el trabajador versus sostenibilidad para la empresa. La discusión no es nueva. La relación laboral es, por definición, conflictiva. El verdadero desafío está en cómo gestionar ese conflicto con reglas claras y previsibles.

También se propone una revisión del régimen de registración y de las sanciones. Se mantiene la obligación de registrar correctamente, pero se limitó la multiplicación de multas. El foco parece estar puesto en corregir conductas sin transformar el sistema en una máquina de litigios.

En materia de convenios colectivos, reaparece con fuerza la posibilidad de acuerdos más adaptados a realidades sectoriales o regionales, incluidos los acuerdos por empresa. No se elimina la negociación colectiva; por el contrario, se la coloca en el centro, pero exigiendo mayor responsabilidad de las partes.

Un aspecto que suele quedar relegado en el debate público es el impacto real de estas reformas en la gestión empresarial, en los recursos humanos y en la tasa de desempleo.

Las leyes no operan en el vacío: obligan a revisar procesos internos, políticas de contratación, esquemas de jornada, modalidades de trabajo y estrategias de prevención del conflicto. La modernización no es solo una ley; es, en gran medida, un cambio cultural en la forma de administrar el trabajo.

Asimismo es importante marcar los límites. Ninguna reforma legal, por sí sola, crea empleo ni reduce la informalidad. Sin estabilidad macroeconómica, sin inversión y sin un sistema judicial previsible, cualquier modernización queda incompleta. El derecho del trabajo no genera puestos de trabajo, pero sí puede facilitar -o dificultar- que existan.

Desde mi punto de vista, el verdadero desafío no es “estar a favor” o “estar en contra”, sino entender qué cambia, qué no cambia y qué nuevas responsabilidades asumen todos los actores. El trabajador sigue siendo sujeto de tutela constitucional; el empleador sigue asumiendo riesgos; el Estado sigue siendo garante. El triángulo, en la práctica, sigue intacto.

La modernización laboral no debería leerse como una amenaza, sino como una invitación a repensar el sistema con seriedad técnica y sin dogmatismos. El debate está abierto. Lo que no debería estar en discusión es la necesidad de darlo con información, responsabilidad y rigor jurídico. Esa es, hoy, la verdadera modernización pendiente.