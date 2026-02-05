Victoria Villarruel retoma el centro de la escena y el Gobierno apura el debate por la reforma laboral

villarruel.jpg

Alianzas y quórum asegurado

El oficialismo cuenta con el respaldo de sus aliados estratégicos del PRO y sectores del radicalismo dialoguista, el bloque libertario solicitó formalmente la sesión para el próximo miércoles 11 de febrero. El pedido cuenta con la firma de figuras clave como Luis Juez y Eduardo Vischi, quienes garantizan el piso necesario para habilitar el debate.

De acuerdo con la información publicada por A24, el proyecto de reforma laboral que ingresará al recinto incluye puntos sensibles como:

La reducción de aportes patronales .

La creación de un fondo de cese laboral (inspirado en el sistema de la construcción) para reemplazar las indemnizaciones tradicionales.

La extensión del período de prueba para nuevos empleados.

Escenario de tensión

A pesar del optimismo del Gobierno, que afirma contar con los 37 votos necesarios para la media sanción, la oposición liderada por el bloque de Unión por la Patria y las centrales sindicales (CGT y CTA) ya han manifestado su rechazo tajante, advirtiendo que la reforma constituye una "pérdida de derechos constitucionales".

El éxito de esta sesión será la primera gran prueba de fuego para la gobernabilidad en 2026, año en el que el Ejecutivo busca consolidar las bases económicas antes de los próximos desafíos electorales.