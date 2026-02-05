Tras meses de un marcado bajo perfil mediático y una presencia institucional reducida, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció en la escena política central para formalizar la convocatoria a sesiones en el Senado.
Victoria Villarruel retoma el centro de la escena y el Gobierno apura el debate por la reforma laboral
El objetivo principal de la Cámara Alta será tratar la reforma laboral, un proyecto clave para la administración de Javier Milei que busca "modernizar" el esquema de contrataciones en Argentina.
El retorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La firma de Victoria Villarruel en el llamado a sesión marca el fin de un periodo de cautela política. Según consigna Noticias Argentinas, su distanciamiento previo se leyó como una estrategia para evitar el desgaste en medio de las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. Sin embargo, su regreso es determinante para ordenar la agenda legislativa de febrero, un mes que se perfila como el "primer campo de batalla" del año parlamentario.
Alianzas y quórum asegurado
El oficialismo cuenta con el respaldo de sus aliados estratégicos del PRO y sectores del radicalismo dialoguista, el bloque libertario solicitó formalmente la sesión para el próximo miércoles 11 de febrero. El pedido cuenta con la firma de figuras clave como Luis Juez y Eduardo Vischi, quienes garantizan el piso necesario para habilitar el debate.
De acuerdo con la información publicada por A24, el proyecto de reforma laboral que ingresará al recinto incluye puntos sensibles como:
La reducción de aportes patronales.
La creación de un fondo de cese laboral (inspirado en el sistema de la construcción) para reemplazar las indemnizaciones tradicionales.
La extensión del período de prueba para nuevos empleados.
Escenario de tensión
A pesar del optimismo del Gobierno, que afirma contar con los 37 votos necesarios para la media sanción, la oposición liderada por el bloque de Unión por la Patria y las centrales sindicales (CGT y CTA) ya han manifestado su rechazo tajante, advirtiendo que la reforma constituye una "pérdida de derechos constitucionales".
El éxito de esta sesión será la primera gran prueba de fuego para la gobernabilidad en 2026, año en el que el Ejecutivo busca consolidar las bases económicas antes de los próximos desafíos electorales.