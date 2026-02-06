El intendente de San Carlos acordó sumar a comercios a la red de monitoreo de Godoy Cruz

sistema-de-alerta-comunitaria-godoy cruz.jpg Una de las soluciones a la inseguridad en Mendoza, es el uso de alarmas comunitarias, y en Godoy Cruz y otros municipios de la provincia, han aplicado el sistema SAC, creado en el Polo TIC.

"El SAC es una herramienta que fortalece la prevención, mejora la capacidad de respuesta y cuida a vecinos, instituciones y comercios”, añadió.

En números el sistema de alerta comunitaria de Godoy Cruz

Solo durante 2025, el Sistema de Alerta Comunitaria incorporó 147 centrales en viviendas, sumando 2.692 nuevos vecinos al sistema, además de 30 escuelas públicas primarias y secundarias y 28 dependencias municipales. A ello se agregan 207 sensores lumínicos distribuidos en 15 plazas y 14 nuevos pulsadores instalados en comercios.

Desde su implementación en 2021, el alcance del sistema se amplió de manera sostenida. En total, ya se instalaron 708 centrales domiciliarias que protegen a 17.860 vecinos, 35 escuelas y 30 dependencias municipales.

También se colocaron 214 sensores en espacios públicos y 38 pulsadores antipánico en comercios, lo que consolida una red de prevención integral en Godoy Cruz.

Fuente: Municipalidad de Godoy Cruz