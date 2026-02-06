El Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) amplió su cobertura al Valle de Uco. Tras la firma de un convenio, Godoy Cruz le brindará al Municipio de San Carlos los conocimientos técnicos y prácticos (el «knowhow») para incorporar comercios a su red de monitoreo, a través de un dispositivo de botón antipánico.
El intendente de San Carlos acordó sumar a comercios a la red de monitoreo de Godoy Cruz
Este viernes los intendentes de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y de San Carlos, Alejandro Morillas, firmaron un convenio de cooperación en post de la seguridad
El acuerdo fue rubricado por el intendente Diego Costarelli y su par de San Carlos, Alejandro Morillas. Establece la transferencia de conocimientos, experiencia técnica y acompañamiento operativo para la puesta en marcha del sistema. De esta manera, se suma una herramienta clave para la prevención del delito y la respuesta rápida ante emergencias.
“Este convenio refleja el camino que viene recorriendo el Sistema de Alerta Comunitaria en Godoy Cruz, con resultados concretos y un crecimiento que hoy nos permite compartir esta política pública con otros municipios”, destacó Costarelli.
"El SAC es una herramienta que fortalece la prevención, mejora la capacidad de respuesta y cuida a vecinos, instituciones y comercios”, añadió.
En números el sistema de alerta comunitaria de Godoy Cruz
Solo durante 2025, el Sistema de Alerta Comunitaria incorporó 147 centrales en viviendas, sumando 2.692 nuevos vecinos al sistema, además de 30 escuelas públicas primarias y secundarias y 28 dependencias municipales. A ello se agregan 207 sensores lumínicos distribuidos en 15 plazas y 14 nuevos pulsadores instalados en comercios.
Desde su implementación en 2021, el alcance del sistema se amplió de manera sostenida. En total, ya se instalaron 708 centrales domiciliarias que protegen a 17.860 vecinos, 35 escuelas y 30 dependencias municipales.
También se colocaron 214 sensores en espacios públicos y 38 pulsadores antipánico en comercios, lo que consolida una red de prevención integral en Godoy Cruz.
Fuente: Municipalidad de Godoy Cruz