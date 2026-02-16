Hizo de Alfalfa en "Pequeños traviesos" y hoy se declara "extremista católico radical"

Hall, cuyo verdadero nombre es Brandon Rowan, se alejó de Hollywood en 2020 junto con su esposa y sus cinco hijos. Decidieron mudarse a Texas, Michigan y Ohio, antes de establecerse en un terreno de 80 acres cerca de Mountain View, Arkansas.

Según el reconocido medio Daily Mail, Hall hizo voto de pobreza y regaló la fortuna que ganó con su carrera como actor. Incluso vendió la mayoría de sus pertenencias y planea construir la casa familiar con sus propios sistemas de electricidad y plomería. Todo esto forma parte de su deseo de estar desconectado de la red.

Bug Hall Bug Hall dejó Hollywood para ser un "extremista católico radical".

"Mi objetivo es llevar una vida lo más libre posible de ingresos. Si surge una necesidad económica, busco trabajo o hago algún trabajo esporádico para tener dinero y cubrirla", dijo Hall.

El punto de quiebre en la vida de Hall con Hollywood llegó después de que lo arrestaran por un incidente mientras visitaba a sus padres en Texas en 2020. Supuestamente lo encontraron inhalando latas de aerosol y lo acusaron de posesión, un delito menor.

Dicho arresto realizado en 2020 fue un punto de inflexión, y el actor aseguró que ya no quería vivir una vida de "manipulación, de otras personas, en cómo les hablo, en las cosas que hago o produzco... incluyéndome a mí mismo, como adicto".