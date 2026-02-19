Ni casa prefabricada ni tiny house: casas de hormigón celular y sus ventajas

Casa hormigón celular 1

Confort habitacional y ahorro energético

Más allá de la rapidez, el hormigón celular destaca por sus propiedades técnicas inigualables, garantizando una vivienda más saludable y económica de mantener:

Aislamiento térmico: es 7 veces más aislante que el bloque de concreto tradicional y 4 veces más que el ladrillo cerámico. Esto elimina la necesidad de aislaciones complementarias y reduce el consumo de energía en climatización.

Impermeabilidad: sus microceldas cerradas impiden que el agua penetre, evitando problemas de humedad de cimientos o paredes sin necesidad de realizar el clásico azotado hidrófugo.

Aislamiento acústico y resistencia al fuego: absorbe el sonido hasta 4 veces más que otros sistemas y ofrece una elevada resistencia al fuego, siendo el material ideal para muros contrafuego.

Gracias a la exactitud dimensional de los bloques, el proceso de acabado se simplifica drásticamente. El sistema no requiere revoque grueso; basta con un revoque fino de tan solo 10 mm y una malla de fibra para lograr superficies perfectas.

En definitiva, la propuesta de Lika Bloques no solo entrega una estructura de gran resistencia mecánica y durabilidad ante cualquier clima, sino que ofrece una solución integral donde la calidad constructiva se encuentra con la rentabilidad económica.