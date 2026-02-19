El sector de la construcción atraviesa una transformación hacia sistemas más eficientes y sostenibles. En este escenario, la tecnología de bloques de hormigón celular presentada por la empresa Lika Bloques está marcando un diferencial competitivo con una casa prefabricada o una tiny house, no solo por su versatilidad, sino por su capacidad para resolver desafíos estructurales y habitacionales en un solo paso.
Ni casa prefabricada ni tiny house: casas de hormigón celular y sus ventajas
Con una reducción del 40% en los tiempos de ejecución y propiedades térmicas superiores, los bloques de Lika Bloques se posicionan como la alternativa inteligente a la construcción tradicional.
Casa de hormigón celular: menos peso, más velocidad
Una de las mayores ventajas de este sistema radica en la optimización de las cargas muertas. Al ser un material de bajo peso, permite fabricar bloques de grandes dimensiones que son fáciles de manipular. Esto se traduce en una logística más económica —menores costos de transporte y acarreo— y una agilidad sorprendente en el sitio de obra: el uso de solo 8 bloques por metro cuadrado reduce el tiempo de ejecución en un 40%.
Además, la precisión es absoluta. Los bloques se pueden cortar con un simple serrucho, facilitando las canaletas para instalaciones sin generar desperdicios de material. Su compatibilidad con sistemas tradicionales los hace ideales tanto para obras nuevas como para ampliaciones.
Confort habitacional y ahorro energético
Más allá de la rapidez, el hormigón celular destaca por sus propiedades técnicas inigualables, garantizando una vivienda más saludable y económica de mantener:
- Aislamiento térmico: es 7 veces más aislante que el bloque de concreto tradicional y 4 veces más que el ladrillo cerámico. Esto elimina la necesidad de aislaciones complementarias y reduce el consumo de energía en climatización.
- Impermeabilidad: sus microceldas cerradas impiden que el agua penetre, evitando problemas de humedad de cimientos o paredes sin necesidad de realizar el clásico azotado hidrófugo.
- Aislamiento acústico y resistencia al fuego: absorbe el sonido hasta 4 veces más que otros sistemas y ofrece una elevada resistencia al fuego, siendo el material ideal para muros contrafuego.
Gracias a la exactitud dimensional de los bloques, el proceso de acabado se simplifica drásticamente. El sistema no requiere revoque grueso; basta con un revoque fino de tan solo 10 mm y una malla de fibra para lograr superficies perfectas.
En definitiva, la propuesta de Lika Bloques no solo entrega una estructura de gran resistencia mecánica y durabilidad ante cualquier clima, sino que ofrece una solución integral donde la calidad constructiva se encuentra con la rentabilidad económica.