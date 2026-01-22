Tiene 2 habitaciones, cuesta 8.000 dólares y es una casa prefabricada de lujo con entrega en 30 días

Además, esta casa prefabricada se entrega con baño completo, carpeta de planos, instalaciones de agua fría, caliente, gas para cocina y termotanque e instalación eléctrica, aunque sin cableado. Asimismo, todas las aberturas se entregan con rejas.

En cuanto a la entrega de la vivienda, esta se realiza en 30 días y bajo el sistema de casa prefabricada en gris, donde las terminaciones dependen de los dueños de la vivienda.

casa prefabricada

Por qué comprar una casa prefabricada

Una casa prefabricada tiene varias ventajas, además del precio, está el hecho de que la entrega se hace en plazos de tiempo más cortos, lo que posibilita que los interesados las ocupen y las disfruten antes de tiempo.

Además, está el hecho de que están construidas con materiales muy seguros, lo que asegura que la casa prefabricada soporte todo tipo de inclemencia.