Uno de los objetivos y sueños de muchas familias y de personas solteras es poder tener una casa propia y no tener que pagar un alquiler toda la vida. Además de los planes de vivienda de los organismos estatales y de créditos hipotecarios, también existe una posibilidad que es mucho más barata y es la de adquirir una casa prefabricada.
Tiene 2 habitaciones, cuesta 8.000 dólares y es una casa prefabricada de lujo con entrega en 30 días
Una casa prefabricada es la forma que tienen muchas familias de lograr el sueño de tener una vivienda propia. Todos los detalles
El precio de una casa prefabricada es, justamente, una de las principales ventajas que poseen este tipo de viviendas. Esto se debe a que, sin importar el modelo elegido, suele tener un precio mucho menor al de cualquier vivienda tradicional, como es el caso de esta propiedad que cuesta poco más de 8.000 dólares y en pesos $11.446.523.
Cómo es la casa prefabricada que cuesta 8.000 dólares
Esta casa prefabricada de la empresa FullHouseViviendas, es de un estilo minimalista. Posee sala principal con vista al frente y dos dormitorios, siendo el principal con vista al fondo y el secundario hacia al frente.
Además, esta casa prefabricada se entrega con baño completo, carpeta de planos, instalaciones de agua fría, caliente, gas para cocina y termotanque e instalación eléctrica, aunque sin cableado. Asimismo, todas las aberturas se entregan con rejas.
En cuanto a la entrega de la vivienda, esta se realiza en 30 días y bajo el sistema de casa prefabricada en gris, donde las terminaciones dependen de los dueños de la vivienda.
Por qué comprar una casa prefabricada
Una casa prefabricada tiene varias ventajas, además del precio, está el hecho de que la entrega se hace en plazos de tiempo más cortos, lo que posibilita que los interesados las ocupen y las disfruten antes de tiempo.
Además, está el hecho de que están construidas con materiales muy seguros, lo que asegura que la casa prefabricada soporte todo tipo de inclemencia.