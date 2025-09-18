Truco para recibir la primavera: cómo ajustar los tirantes de la bikini y evitar que se caiga

La bikini nació en 1946 de la mano de un ingeniero francés llamado Louis Réard, quien presentó un diseño innovador, jugado y pequeño de traje de baño, muy distinto a los que se venían usando hasta el momento. Bikini es el nombre de las pruebas nucleares de atolón Bikini, y la prenda lleva este nombre en su honor.
La primera mujer en utilizar una bikini en público fue Micheline Bernardini. Esta prenda fue recibida con asombro y múltiples críticas, ya que dejaba al descubierto el abdomen y otras partes del cuero. Ya en los años 60 su uso se naturalizó, transformándose en un símbolo de moda y liberación.
Un truco facilísimo: cómo puedo ajustar los tirantes de la bikini
Para evitar que los tirantes o breteles de la bikini se caigan para los costados, o tengas que estar atándolos a tu cuello todo el tiempo; existe un pequeño truco de costura. Este truco es para bikinis con tiras sueltas como corpiños triangulares.
truco para ajustar la bikini
Fotos tomadas del tutorial de COSMO.
- Coloca los tirantes del cuello de la bikini sobre una superficie plana, bien extendidos.
- Realiza un nudo en cada tirante, a la misma altura y sin ajustarlos. Tienen que quedar sueltos.
- Para uno de los tirantes por el nudo del tirante contrario. Realiza lo mismo con la otra tira.
- Ajusta los nudos, colócate la bikini y regula los breteles tirando de las puntas.
5 consejos para mantener la bikini impecable y nueva por más tiempo
bikini naranja
Siempre hay que lavar y enjuagar bien las bikinis antes de guardarlas.
- La primavera es el momento perfecto para lavar y desinfectar la bikini previo al comienzo del verano. Lo mejor es remojar los trajes de bajo en agua con un jabón líquido para telas delicadas, lavarlas a mano y secarlas del revés al aire libre, sin mucha luz solar.
- Luego de nadar en una pileta o en el mar, lo recomendable es enjuagar la bikini para eliminar los restos de cloro, sal y arena. Estas sustancias, con el paso del tiempo, desgastan la tela de la bikini y los tejidos se abren.
- Nunca guardes la bikini mojada o húmeda. Se recomienda almacenarla en una bolsa de plástico impermeable y bien cerrada. Cuando guardamos la bikini mojada se genera mucho olor a humedad en la prenda y hasta pueden aparecer hongos.
- La bikini siempre se tiene que guardar desatada. Los nudos estropean la tela y la dejan marcada. Además, si la bikini está atada se puede juntar humedad entre los nudos.
- Cuida tus bikinis de los protectores solares y cremas de bronceado. Este tipo de productos pueden manchar los tejidos y telas.