Truco para recibir la primavera: cómo ajustar los tirantes de la bikini y evitar que se caiga

La bikini nació en 1946 de la mano de un ingeniero francés llamado Louis Réard, quien presentó un diseño innovador, jugado y pequeño de traje de baño, muy distinto a los que se venían usando hasta el momento. Bikini es el nombre de las pruebas nucleares de atolón Bikini, y la prenda lleva este nombre en su honor.

La primera mujer en utilizar una bikini en público fue Micheline Bernardini. Esta prenda fue recibida con asombro y múltiples críticas, ya que dejaba al descubierto el abdomen y otras partes del cuero. Ya en los años 60 su uso se naturalizó, transformándose en un símbolo de moda y liberación.

Un truco facilísimo: cómo puedo ajustar los tirantes de la bikini

Para evitar que los tirantes o breteles de la bikini se caigan para los costados, o tengas que estar atándolos a tu cuello todo el tiempo; existe un pequeño truco de costura. Este truco es para bikinis con tiras sueltas como corpiños triangulares.

truco para ajustar la bikini Fotos tomadas del tutorial de COSMO.

Coloca los tirantes del cuello de la bikini sobre una superficie plana, bien extendidos. Realiza un nudo en cada tirante, a la misma altura y sin ajustarlos. Tienen que quedar sueltos. Para uno de los tirantes por el nudo del tirante contrario. Realiza lo mismo con la otra tira. Ajusta los nudos, colócate la bikini y regula los breteles tirando de las puntas.

5 consejos para mantener la bikini impecable y nueva por más tiempo

bikini naranja Siempre hay que lavar y enjuagar bien las bikinis antes de guardarlas.