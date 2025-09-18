Inicio Sociedad truco
Muy fácil

Truco para recibir la primavera: cómo ajustar los tirantes de la bikini y evitar que se caiga

Un truco de costura es una técnica o herramienta de casa perfecta para reformar ropa, diseñar prendas o arreglar tejidos usando un poco de hilo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco muy sencillo
Un truco muy sencillo, perfecto para preparar las bikinis para la llegada de la primavera. 

Cuando se rompe alguna prenda de ropa, se descose tu pantalón favorito, necesitas hacer unas pinzas en un top para salir a bailar o simplemente tienes ganas de diseñar prendas en casa, originales y a medida; lo mejor es recurrir a un truco de costura artesanal, barato y sencillo.

Con la llegada de la primavera, el calor, las flores y los días largos, empezamos a sacar del fondo del armario las prendas frescas, sandalias y alguna que otra bikini para tomar sol. La bikini es una pieza personal e individual que debería adaptarse siempre a cada gusto, talle y necesidad. Cuando la bikini queda un poco suelta y los tirantes se caen, puedes recurrir a un truco.

bikini azul
Los trajes de ba&ntilde;o suelen ser de telas finas y delicadas que se desti&ntilde;en o desgastan con el paso del tiempo.

Los trajes de baño suelen ser de telas finas y delicadas que se destiñen o desgastan con el paso del tiempo.

La bikini nació en 1946 de la mano de un ingeniero francés llamado Louis Réard, quien presentó un diseño innovador, jugado y pequeño de traje de baño, muy distinto a los que se venían usando hasta el momento. Bikini es el nombre de las pruebas nucleares de atolón Bikini, y la prenda lleva este nombre en su honor.

La primera mujer en utilizar una bikini en público fue Micheline Bernardini. Esta prenda fue recibida con asombro y múltiples críticas, ya que dejaba al descubierto el abdomen y otras partes del cuero. Ya en los años 60 su uso se naturalizó, transformándose en un símbolo de moda y liberación.

Un truco facilísimo: cómo puedo ajustar los tirantes de la bikini

Para evitar que los tirantes o breteles de la bikini se caigan para los costados, o tengas que estar atándolos a tu cuello todo el tiempo; existe un pequeño truco de costura. Este truco es para bikinis con tiras sueltas como corpiños triangulares.

truco para ajustar la bikini
Fotos tomadas del tutorial de COSMO.&nbsp;

Fotos tomadas del tutorial de COSMO.

  1. Coloca los tirantes del cuello de la bikini sobre una superficie plana, bien extendidos.
  2. Realiza un nudo en cada tirante, a la misma altura y sin ajustarlos. Tienen que quedar sueltos.
  3. Para uno de los tirantes por el nudo del tirante contrario. Realiza lo mismo con la otra tira.
  4. Ajusta los nudos, colócate la bikini y regula los breteles tirando de las puntas.

5 consejos para mantener la bikini impecable y nueva por más tiempo

bikini naranja
Siempre hay que lavar y enjuagar bien las bikinis antes de guardarlas.&nbsp;

Siempre hay que lavar y enjuagar bien las bikinis antes de guardarlas.

  1. La primavera es el momento perfecto para lavar y desinfectar la bikini previo al comienzo del verano. Lo mejor es remojar los trajes de bajo en agua con un jabón líquido para telas delicadas, lavarlas a mano y secarlas del revés al aire libre, sin mucha luz solar.
  2. Luego de nadar en una pileta o en el mar, lo recomendable es enjuagar la bikini para eliminar los restos de cloro, sal y arena. Estas sustancias, con el paso del tiempo, desgastan la tela de la bikini y los tejidos se abren.
  3. Nunca guardes la bikini mojada o húmeda. Se recomienda almacenarla en una bolsa de plástico impermeable y bien cerrada. Cuando guardamos la bikini mojada se genera mucho olor a humedad en la prenda y hasta pueden aparecer hongos.
  4. La bikini siempre se tiene que guardar desatada. Los nudos estropean la tela y la dejan marcada. Además, si la bikini está atada se puede juntar humedad entre los nudos.
  5. Cuida tus bikinis de los protectores solares y cremas de bronceado. Este tipo de productos pueden manchar los tejidos y telas.

Temas relacionados:

Te puede interesar