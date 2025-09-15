El insecto que aparece para la primavera en tu jardín y debes alejar de tus plantas cuanto antes

Si bien algunos son aliados naturales que ayudan a controlar plagas, otros se alimentan de hojas, tallos y flores, debilitando el crecimiento de tus cultivos ornamentales y huertas que tengas en casa.
¿Qué mejor que llegue la primavera y disfrutar un asadito en tu jardín, con amigos? Sin duda es un plan ideal, pero cuando las plagas se apoderan del lugar, puede arruinar el aspecto de tus plantas y derriban la belleza de tu espacio.
Los días más largos, las temperaturas más cálidas, la floración de las plantas y la abundancia de algunos alimentos hacen que los insectos sean más activos y busquen nuevos lugares para anidar y reproducirse. Además, algunos insectos, como las hormigas, las cucarachas y las arañas, pueden buscar refugio en nuestras casas para escapar de las lluvias primaverales o para encontrar alimentos.
Para ello primero hay que identificar algunos de estos insectos a tiempo para prevenir daños mayores y evitar que se propaguen rápidamente por el jardín. Tus plantas te lo agradecerán. ¿Cuáles son?
Para eliminar o anticiparse a la aparición de los insectos hay que tener en cuenta medidas simples y naturales. Primero que nada, es importante sellar las entradas con masilla o silicona. Revisa las puertas y ventanas de tu casa en busca de cualquier abertura o grieta por donde los insectos puedan entrar.
Puedes usar algunas plantas como tu fuerte para alejarlos. Por ejemplo, el romero, la lavanda, la albahaca y la menta ayudan a mantener alejadas varias plagas por su aroma. También puedes armar trampas caseras con botellas con vinagre o jabón potásico diluido en agua. Ambos son aliados eficaces contra moscas y pulgones.
También debes hacer un control en tu jardín porque las mariquitas son depredadoras naturales de pulgones y cochinillas, ideales para equilibrar el ecosistema. En este sentido, una inspección semanal permite detectar a tiempo la presencia de insectos y actuar antes de que se conviertan en plaga.
Otra forma de cuidar tus plantas es que tengan un riego adecuado. Hay que evitar el exceso de humedad porque esto previene la proliferación de ácaros y hongos. Además, mantén la casa limpia y ordenada para no atraer insectos, almacena la comida en recipientes herméticos y elimina de cualquier forma los residuos orgánicos.