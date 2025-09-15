El insecto que aparece para la primavera en tu jardín y debes alejar de tus plantas cuanto antes

Los insectos más comunes de la primavera que afectan tus plantas

Los días más largos, las temperaturas más cálidas, la floración de las plantas y la abundancia de algunos alimentos hacen que los insectos sean más activos y busquen nuevos lugares para anidar y reproducirse. Además, algunos insectos, como las hormigas, las cucarachas y las arañas, pueden buscar refugio en nuestras casas para escapar de las lluvias primaverales o para encontrar alimentos.

insectos en las plantas (2) La primavera es una época de renovación y crecimiento, lo que también la convierte en el momento perfecto para la reproducción de muchos insectos.

Para ello primero hay que identificar algunos de estos insectos a tiempo para prevenir daños mayores y evitar que se propaguen rápidamente por el jardín. Tus plantas te lo agradecerán. ¿Cuáles son?

Orugas : aunque algunas se transforman en mariposas, en estado larval devoran hojas y flores en cuestión de días.

: aunque algunas se transforman en mariposas, en estado larval devoran hojas y flores en cuestión de días. Arañuela roja : este diminuto ácaro suele atacar en climas cálidos y secos, dejando telarañas finas y manchas en el follaje.

: este diminuto ácaro suele atacar en climas cálidos y secos, dejando telarañas finas y manchas en el follaje. Pulgones : se instalan en brotes tiernos y succionan la savia de las plantas , lo que provoca hojas amarillentas y deformaciones. Además, atraen hormigas por la mielada que producen.

: se instalan en brotes tiernos y succionan la savia de las , lo que provoca hojas amarillentas y deformaciones. Además, atraen hormigas por la mielada que producen. Cochinillas : estos pequeños insectos y de caparazón duro o algodonoso, se adhieren a tallos y hojas. Se alimentan de la savia y pueden causar debilitamiento general.

: estos pequeños y de caparazón duro o algodonoso, se adhieren a tallos y hojas. Se alimentan de la savia y pueden causar debilitamiento general. La mosca blanca de tamaño reducido, pero con gran capacidad reproductiva. Provoca manchas amarillas y la aparición de hongos en las hojas.

Cómo alejar estas plagas y cuidar tu jardín

Para eliminar o anticiparse a la aparición de los insectos hay que tener en cuenta medidas simples y naturales. Primero que nada, es importante sellar las entradas con masilla o silicona. Revisa las puertas y ventanas de tu casa en busca de cualquier abertura o grieta por donde los insectos puedan entrar.

insectos en las plantas (1) Para alejar a los insectos, deberás mantener el jardín limpio, retirar hojas secas de tus plantas y podar las ramas más afectadas.

Puedes usar algunas plantas como tu fuerte para alejarlos. Por ejemplo, el romero, la lavanda, la albahaca y la menta ayudan a mantener alejadas varias plagas por su aroma. También puedes armar trampas caseras con botellas con vinagre o jabón potásico diluido en agua. Ambos son aliados eficaces contra moscas y pulgones.

También debes hacer un control en tu jardín porque las mariquitas son depredadoras naturales de pulgones y cochinillas, ideales para equilibrar el ecosistema. En este sentido, una inspección semanal permite detectar a tiempo la presencia de insectos y actuar antes de que se conviertan en plaga.

Otra forma de cuidar tus plantas es que tengan un riego adecuado. Hay que evitar el exceso de humedad porque esto previene la proliferación de ácaros y hongos. Además, mantén la casa limpia y ordenada para no atraer insectos, almacena la comida en recipientes herméticos y elimina de cualquier forma los residuos orgánicos.