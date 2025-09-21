Qué hacer con nuestro árbol de jade en primavera: tips de jardinería

Qué podemos hacer con nuestro árbol de jade en primavera

Hace ya un tiempo que las personas han tomado la iniciativa de decorar el interior de su casa con elementos naturales, es por eso que las plantas vuelven tomar un rol clave en este contexto. El árbol de jade es la especie más buscada por la gente, y recomendada por quienes más saben de jardinería.

A tan solo unas semanas de que llegue la primavera en el hemisferio sur del planeta, los expertos en jardinería comienzan a brindar algunas recomendaciones y acciones más que interesantes para realizar con nuestro árbol de jade. Las condiciones cambian, por lo que la planta incluso pasa a tener cuidados distintos.

Entre recomendaciones y tareas que podemos afrontar con la llegada de la primavera, la cual es más que positiva, los especialistas en jardinería recomiendan trabajar con el árbol de jade en los siguientes puntos:

arbol de jade (9) Durante la primavera, el árbol de jade comienza su etapa de crecimiento.

Reproducir el árbol de jade

Si bien esto se puede hacer durante todo el año, la primavera y el verano son las estaciones más propicias, ya que durante ellas se da la etapa de crecimiento del árbol de jade. La reproducción se hace mediante esquejes de tallo y hojas.

Tan solo deberemos seguir los siguientes pasos sobre la planta:

Cortar un segmento de la planta

Dejar que el corte se seque de 24 a 48 horas

Plantarlo en una tierra bien drenada

Podar el árbol de jade

Esta época del año es perfecta para realizar tareas de poda en nuestro árbol de jade, y es que si bien no es necesario, al estar en una etapa de crecimiento, lograremos que la planta se recupere más rápido del corte de esas ramas u hojas que están enfermas o marchitas.

Árbol de Jade.jpg La poda del árbol de jade requiere de un paso a paso muy claro.

Para realizar la poda del árbol de jade, presta atención a los siguientes puntos:

Recortar brotes que hayan crecido mucho

Eliminar ramas muertas o dañadas

Que el tamaño se adecúe a la maceta de la planta

Cambios en el riego

Aunque no parezca, las condiciones cambian tanto de otoño-invierno a primavera-verano, que los expertos en jardinería recomiendan cambiar una de las formas de las que cuidamos de nuestro árbol de jade, y es que se trata de una de las más importantes: el riego.

Dejaremos de regar el árbol de jade cada 4 días, y pasaremos a hacerlo cada 10-14 días.