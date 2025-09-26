Restricción: los que compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 3 meses

Diversos medios de Buenos Aires apelaron a la palabra "cepo" para describir la medida, aunque en lo concreto la aplicación es mucho más restringida que las regulaciones que se aplicaron en épocas anteriores.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas. Ahora, los individuos que vayan al mercado de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa.