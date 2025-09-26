Restricción: los que compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 3 meses

El gobierno de Javier Milei restringió la adquisición de dólares para personas humanas. Concretamente, la medida afecta a quienes hayan comprado dólar oficial: esas personas no podrán operar divisas financieras por 90 días; y viceversa.
Diversos medios de Buenos Aires apelaron a la palabra "cepo" para describir la medida, aunque en lo concreto la aplicación es mucho más restringida que las regulaciones que se aplicaron en épocas anteriores.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas. Ahora, los individuos que vayan al mercado de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con Liquidación, MEP o viceversa.
El objetivo de la administración Milei es ganar control sobre el mercado financiero para acumular reservas y espantar los fantasmas de inestabilidad, a menos de un mes de las elecciones legislativas 2025.
Sobre todo, porque la acumulación de dólares en el Banco Central y por parte del Tesoro para pagar deudas es una de las imposiciones del acuerdo con el FMI, y probablemente esté entre los pedidos tácitos de los Estados Unidos, que esta semana mostró un fuerte apoyo al gobierno de La Libertad Avanza.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.