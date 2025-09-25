Pese a la cuarta baja consecutiva del dólar, la caída de acciones hizo subir el riesgo país

El riesgo país, que había superado los 1.400 puntos básicos la semana pasada antes de empezar a caer, tuvo un nuevo repunte. Así, con el 8,6%, cerró este jueves en 977 pb.

Qué pasó con el resto de las cotizaciones del dólar

Entre los financieros también hubo recuperación. El dólar MEP trepó $10 hasta los $1.382, mientras que el dólar CCL (Contado con Liqui), tocó los $1.414 tras un leve ascenso.

El dólar mayorista estuvo estable y no superó los $1.337, para seguir despegado de la banda cambiaria máxima impuesta por el Banco Central antes de decidir una intervención.

El dólar tarjeta, por su parte, cerró en $1773 producto de una merma de $15, incluido el recargo del 30%.

Caída de acciones

En tanto, la mayoría de las acciones de empresas argentinas cerraron en rojo.

Las caídas oscilaron entre 1,5% y 7,6%, entre las energéticas y financieras. Un comportamiento que estuvo en sintonía con el repunte del riesgo país.