El viento obligó al cierre del Aeropuerto El Plumerillo por una hora y a reprogramar vuelos

Las fuertes ráfagas de viento que castigaron a buena parte del Mendoza este viernes también afectaron al Aeropuerto El Plumerillo, que se cerró con vuelos cancelados y arribos diferidos como consecuencias.
El cierre de la aeroestación se extendió por alrededor de 50 minutos, desde pasadas las 17 y hasta antes de las 18, cuando el viento ya había dejado de soplar y permitió que el complejo volviera a operar.
"Se decidió cerrar por el viento y la falta de visibilidad", confirmó el gerente regional de Aeropuertos Argentina 2000, Sergio Rinaldo.
Durante ese tiempo el fenómeno meteorológico, que se hizo sentir con intensas ráfagas en Mendoza, obligó a suspender vuelos de las distintas aerolíneas. Y complicó la llegada de varios que tenían a Mendoza como destino final o escala.
Varios de los aviones que iban en viaje hacia el Aeropuerto El Plumerillo tuvieron que ser desviados porque el viento impedía los aterrizajes.
Un caso fue el de un vuelo de la aerolínea Jetsmart que había salido desde Río de Janeiro con destino final Mendoza, y debió ser derivado al Aeropuerto de Córdoba.
Según Rinaldo "se buscaron terminales alternativas o las que estuvieran disponibles".
Respecto a la reactivación de las operaciones, el responsable de la aeroestación mendocina reconoció que "es mucho más factible reactivar los vuelos que tenían que salir. Los arribos un poco menos".