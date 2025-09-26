El viento obligó al cierre del Aeropuerto El Plumerillo por una hora y a reprogramar vuelos

Durante ese tiempo el fenómeno meteorológico, que se hizo sentir con intensas ráfagas en Mendoza, obligó a suspender vuelos de las distintas aerolíneas. Y complicó la llegada de varios que tenían a Mendoza como destino final o escala.

Reapertura del Aeropuerto y reprogramación de vuelos

Varios de los aviones que iban en viaje hacia el Aeropuerto El Plumerillo tuvieron que ser desviados porque el viento impedía los aterrizajes.

Un caso fue el de un vuelo de la aerolínea Jetsmart que había salido desde Río de Janeiro con destino final Mendoza, y debió ser derivado al Aeropuerto de Córdoba.

Según Rinaldo "se buscaron terminales alternativas o las que estuvieran disponibles".

Respecto a la reactivación de las operaciones, el responsable de la aeroestación mendocina reconoció que "es mucho más factible reactivar los vuelos que tenían que salir. Los arribos un poco menos".