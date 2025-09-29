Inicio Belleza Primavera
Las blusas que marcan tendencia esta primavera y que seguramente tienes guardadas en tu armario

Esta temporada primavera-verano renacen las blusas y camisas como tendencia. No solo para vestirse formal, sino también para probar estilos como el "boho"

Paula García
Por Paula García [email protected]
Explora las blusas y camisas tendencia de la temporada. Imagen: Vogue.

La primavera siempre trae consigo renovación en el armario, y en esta ocasión las blusas y camisas se volverán las piezas protagonistas para crear looks modernos, frescos y hermosos. A continuación, exploramos las tendencias de la temporada para que renueves tu vestidor, y le des vida a esas prendas que tienes guardadas desde hace tiempo.

Las camisas y blusas son prendas que nunca pasan de moda y que cada temporada se reinventan con nuevos cortes, estampados y detalles, adaptándose tanto a los estilos más clásicos como a los más arriesgados. En esta temporada, las prendas elegidas combinan elegancia y comodidad, con distintas texturas.

Las tendencias de la primavera están marcadas por el estilo "boho", que fusiona influencias bohemias, hippies y románticas con colores suaves como el rosa, el celeste o el amarillo mantequilla (butter yellow), como también detalles marcados con brillos, volados y lunares.

blusa con lunares
Las blusas con lunares son tendencia esta temporada. Imagen: Vogue.

Tanto las camisas como blusas, se pueden combinar con jeans, pantalones de vestir o faldas según el momento del día. Lo interesante es que permiten jugar con distintos accesorios, logrando atuendos que se ajustan a cada ocasión sin perder personalidad ni estilo.

Las blusas tendencia de la primavera

Seguramente lo has visto en vidrieras y en fotos: uno de los estampados que arrasan esta primavera-verano 2025 son los lunares. Muestran su lado más sofisticado, a través de colores versátiles como el negro y el blanco, y se lucen en conjuntos de camisa y pantalón, blusa y short o pantalón de jean. Los modelos de camisas vienen con lazadas en el cuello, hombros vaporosos o mangas abullonadas.

blusas para la primavera
Las blusas con volados son una prenda infaltable esta primavera. Imagen: Vogue.

Las blusas de volados o volantes también son tendencia de la temporada. Entre estas prendas destacan los encajes, las mangas poeta, los colores pastel y románticos. Es la prenda "boho" por excelencia, y es perfecta para el día a día porque se puede combinar con pantalones de jean azules, blancos, negros y más. Este tipo de blusa puede elevar tu look en segundos.

mujer luciendo camisa celeste
Las camisas celestes son tendencia esta temporada. Imagen: Vogue.

Por último, las camisas celestes se consolidan como otro imprescindible durante la primavera. Pueden ser de jean, de algodón o de lino, pero entre todas las opciones destacan los modelos oversize, que aportan comodidad y estilo relajado. Además, son perfectas para combinar con pantalones, faldas, bermudas o incluso shorts, adaptándose tanto a looks formales como casuales.

