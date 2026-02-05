Gran corte de agua afecta el servicio durante el día: en qué zona y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

corte de agua en bs as Hoy hay trabajos programados en la red de agua de Bahía Blanca.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en la calle Roca, entre Castelli y Tucumán, en Bahía Blanca, como parte de la obra de recambio que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). Como consecuencia de la intervención se verá afectado el suministro de agua, entre las 8:00 y las 16:00, a los usuarios de calle Roca, entre Tucumán y Castelli.