Nuevo corte de agua por tiempo indefinido interrumpe el servicio: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante trabajos obre la red de agua en la intersección de Avenida Perón y Falú, en Campana. Como consecuencia de las tareas estará afectado el suministro con baja presión en los barrios del Pino y Arco, a partir de las 6:00 y hasta primeras horas de la tarde.