Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy viernes 6 de febrero de 2026 en dos zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Hay un corte de agua desde la mañana de este viernes hasta horas de la tarde: en qué zonas
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada dos importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán tareas de mantenimiento sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Viola y Alfieri, en Campana.
Las tareas tendrán lugar desde horas del mediodía hasta aproximadamente las 16:00 hs, y podrían generar baja presión y/o posible falta de agua en los barrios Lubo, Dignidad, La Argentina y La Esperanza.
Además, se realizarán tareas de mantenimiento sobre una cañería de la red de agua en la intersección de la avenida Presidente Peron y la calle Manny, en General Rodriguez.
Producto de las tareas, podría generarse baja presión y/o posible falta de agua en la zona centro de la localidad, durante la mañana y hasta pasado el mediodía.
Por esta razón, se solicita a las personas usuarias limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.
Recomendaciones para los usuarios ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.