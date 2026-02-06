Inicio Sociedad Corte de agua
Hay un corte de agua desde la mañana de este viernes hasta horas de la tarde: en qué zonas

ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada dos importantes zonas por varias horas

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy viernes 6 de febrero de 2026 en dos zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

corte de agua en buenos aires
Hay cortes de agua por trabajos programados en General Rodriguez y Campana.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se realizarán tareas de mantenimiento sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Viola y Alfieri, en Campana.

Las tareas tendrán lugar desde horas del mediodía hasta aproximadamente las 16:00 hs, y podrían generar baja presión y/o posible falta de agua en los barrios Lubo, Dignidad, La Argentina y La Esperanza.

Además, se realizarán tareas de mantenimiento sobre una cañería de la red de agua en la intersección de la avenida Presidente Peron y la calle Manny, en General Rodriguez.

Producto de las tareas, podría generarse baja presión y/o posible falta de agua en la zona centro de la localidad, durante la mañana y hasta pasado el mediodía.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

vaso con agua
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Recomendaciones para los usuarios ante el corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

