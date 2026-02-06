Hay un corte de agua desde la mañana de este viernes hasta horas de la tarde: en qué zonas

Las tareas tendrán lugar desde horas del mediodía hasta aproximadamente las 16:00 hs, y podrían generar baja presión y/o posible falta de agua en los barrios Lubo, Dignidad, La Argentina y La Esperanza.

Además, se realizarán tareas de mantenimiento sobre una cañería de la red de agua en la intersección de la avenida Presidente Peron y la calle Manny, en General Rodriguez.

Producto de las tareas, podría generarse baja presión y/o posible falta de agua en la zona centro de la localidad, durante la mañana y hasta pasado el mediodía.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

vaso con agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Recomendaciones para los usuarios ante el corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.