Llenadora y económica

Tarta de jamón y queso, la rendidora receta y re fácil de preparar

La tarta de jamón y queso es una de las recetas más rendidoras y muy fácil de preparar. Se puede servir caliente o fría como parte de una picada

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Las tartas son recetas simples, muy ricas y que se adaptan a múltiples situaciones de consumo. Se pueden servir calientes, acompañadas de ensaladas o frías, como parte de una picada. El secreto de una buena tarta es que la masa quede crocante y el relleno, esponjoso y sabroso.

La tarta de jamón y queso es una de las preferidas por muchos. Además, si había algún ingrediente que podía hacerla más rica aún, es el huevo duro. Nutricionalmente, aporta a esta receta más proteínas de alto valor biológico y una gran variedad de vitaminas y minerales.

Receta de tarta de jamón y queso: ingredientes

  • 2 tapas de masa de hojaldre
  • 300 gramos de jamón cocido
  • 300 gramos de mozzarella o queso mantecoso
  • 2 huevos
  • Albahaca
Receta de tarta de jamón y queso: preparación

  • Cortar el queso y el jamón en tiras y mezclarlos con los huevos batidos y la pimienta.
  • Forrar una tartera con la masa de tarta salada y verter la preparación. Cubrir con la otra capa de masa y sellar los bordes con un repulgue.
  • Pintar la superficie de la masa de tarta con un poco de leche o huevo batido.
  • Antes de meter la bandeja en el horno, pinta la tarta de jamón y queso con el huevo batido que te ha sobrado. Luego, picha la tapa superior ya que cuando se caliente se hinchará y de esta forma evitarás que se rompa. Hornéala a unos 180º durante unos 30 o 40 minutos.
  • Cuando la masa esté dorada y crujiente será el momento de retirarla del horno y estará lista para comer.
  • Es recomendable dejar reposar un poco antes de cortar, para que el relleno de la tarta mantenga su consistencia.

Receta de tarta de jamón y queso: tips y consejos para que te quede mejor

Si querés llevar tu tarta de jamón y queso al siguiente nivel, probá sumarle una cebolla caramelizada y algunos cubos de tomate, le dan un toque increíble. También un poco de queso roquefort elevan su sabor.

Fuente: alicante.com.ar

