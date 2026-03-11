Tarta de jamón y queso, la rendidora receta y re fácil de preparar

tarta

Las tartas son recetas simples, muy ricas y que se adaptan a múltiples situaciones de consumo. Se pueden servir calientes, acompañadas de ensaladas o frías, como parte de una picada. El secreto de una buena tarta es que la masa quede crocante y el relleno, esponjoso y sabroso.

La tarta de jamón y queso es una de las preferidas por muchos. Además, si había algún ingrediente que podía hacerla más rica aún, es el huevo duro. Nutricionalmente, aporta a esta receta más proteínas de alto valor biológico y una gran variedad de vitaminas y minerales.