Cómo preparar Huevos tontos: la receta de la abuela para aprovechar el pan viejo y en 15 minutos

200 gr. de pan duro

2 o 3 huevos

2 dientes de ajo

120 ml. de leche

Perejil

Aceite de oliva

Sal y pimienta

huevos tontos (3) Foto: gentileza cocinaabierta.

Cómo preparar la receta de los huevos tontos, paso a paso

Primero, desmenuza el pan duro y humedécelo en la leche, agregándola de a poco y removiendo para que la miga absorba el líquido. A continuación, en un recipiente aparte, bate los huevos con una pizca de sal. Por otra parte, pica o ralla los dientes de ajo y el perejil bien fino. Añade los huevos, el perejil y el ajo a la preparación con el pan duro. Salpimienta y remueve bien, amasando hasta que quede una pasta homogénea. Para terminar, forma porciones de masa y fríelas en abundante aceite caliente, por unos segundos de cada lado. Una vez hechos, saca los huevos tontos con una espumadera y deja escurrir sobre papel absorbente.

Los huevos tontos son una comida llenadora y abundante preparada por las abuelas. Esta receta de la cocina española se hace en 15 minutos en total y se puede acompañar con otros platos, como carnes, ensaladas o pescados.

Otra opción es disfrutarlos solos con una salsa de ajo, salsa criolla o, simplemente, mayonesa.