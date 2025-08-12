Inicio Recetas huevo
Cómo preparar Huevos tontos: la receta de la abuela para aprovechar el pan viejo y en 15 minutos

Es una de las recetas típicas de las abuelas para aprovechar el pan duro. Los huevos tontos son un plato frito delicioso y rápido

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta de los huevos tontos. Foto: gentileza cocinatis.

Los huevos tontos son una de las recetas típicas de la cocina aragonesa que tienen sus variantes en toda España. Esta comida de aprovechamieto del pan viejo, a lo largo del tiempo, se ha ido enriqueciendo con otros ingredientes.

La versión original de los huevos tontos, que te vamos a enseñar a continuación, solo lleva pan seco, leche, huevos, ajo, perejil y aceite para freír. Otras recetas llevan queso, jamón, aceitunas y lo que se te ocurra.

huevos tontos
Receta de los huevos tontos para reciclar en pan viejo. Foto: gentileza tusrecetastradicionales.

Receta de los huevos tontos con pan viejo

Ingredientes:

  • 200 gr. de pan duro
  • 2 o 3 huevos
  • 2 dientes de ajo
  • 120 ml. de leche
  • Perejil
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta
huevos tontos (3)
Foto: gentileza cocinaabierta.

Cómo preparar la receta de los huevos tontos, paso a paso

  1. Primero, desmenuza el pan duro y humedécelo en la leche, agregándola de a poco y removiendo para que la miga absorba el líquido.
  2. A continuación, en un recipiente aparte, bate los huevos con una pizca de sal. Por otra parte, pica o ralla los dientes de ajo y el perejil bien fino.
  3. Añade los huevos, el perejil y el ajo a la preparación con el pan duro. Salpimienta y remueve bien, amasando hasta que quede una pasta homogénea.
  4. Para terminar, forma porciones de masa y fríelas en abundante aceite caliente, por unos segundos de cada lado. Una vez hechos, saca los huevos tontos con una espumadera y deja escurrir sobre papel absorbente.

Los huevos tontos son una comida llenadora y abundante preparada por las abuelas. Esta receta de la cocina española se hace en 15 minutos en total y se puede acompañar con otros platos, como carnes, ensaladas o pescados.

Otra opción es disfrutarlos solos con una salsa de ajo, salsa criolla o, simplemente, mayonesa.

huevos tontos (3)

