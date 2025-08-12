Cómo preparar Huevos tontos: la receta de la abuela para aprovechar el pan viejo y en 15 minutos

Los huevos tontos son una de las recetas típicas de la cocina aragonesa que tienen sus variantes en toda España. Esta comida de aprovechamieto del pan viejo, a lo largo del tiempo, se ha ido enriqueciendo con otros ingredientes.
La versión original de los huevos tontos, que te vamos a enseñar a continuación, solo lleva pan seco, leche, huevos, ajo, perejil y aceite para freír. Otras recetas llevan queso, jamón, aceitunas y lo que se te ocurra.
Ingredientes:
Los huevos tontos son una comida llenadora y abundante preparada por las abuelas. Esta receta de la cocina española se hace en 15 minutos en total y se puede acompañar con otros platos, como carnes, ensaladas o pescados.
Otra opción es disfrutarlos solos con una salsa de ajo, salsa criolla o, simplemente, mayonesa.