Messi hizo el primer gol del Inter Miami en el nuevo estadio, pero no le alcanzó para ganar

Lionel Messi hizo el primer gol del Inter Miami en su nuevo estadio, pero el local apenas pudo sumar un punto ante Austin por la MLS.
Lionel Messi hizo el primer gol del Inter Miami en su nuevo estadio, pero el local apenas pudo sumar un punto ante Austin por la MLS.
Lionel Messi hizo el primer gol del Inter Miami en su nuevo estadio, pero el local apenas pudo sumar un punto ante Austin por la MLS.
Solo 10' tardó Messi en celebrar un gol en el Nu Stadium, donde una tribuna lleva su nombre. Sin embargo el equipo dirigido por Javier Mascherano terminó alcanzando el empate con un tanto de Luis Suárez a 8' del final.
Austin estuvo dos veces en ventaja y a punto de amargarle la fiesta a la franquicia de la Florida con goles del brasileño Guilherme da Trindade Dubas y el canadiense Jayden Nelson.
En el Inter Miami, además de Messi, fueron titulares los argentinos Rodrigo De Paul, David Ayala, Mateo Silvetti y Tadeo Allende. Luego ingresaron Gonzalo Luján y Germán Berterame.
Con la construcción del Nu Stadium como uno de los objetivos principales, el Inter Miami va ahora en busca de retener el título de la MLS.
Jugadas solo 6 fechas, el equipo capitaneado por Lionel Messi tiene 11 puntos (ganó 3, empató 2 y perdió 1) para ser junto a New York City FC y Charlotte los escoltas del único puntero de la Conferencia Este que es Nashville, con 13 unidades.