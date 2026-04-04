Messi hizo el primer gol del Inter Miami en el nuevo estadio, pero no le alcanzó para ganar

Solo 10' tardó Messi en celebrar un gol en el Nu Stadium, donde una tribuna lleva su nombre. Sin embargo el equipo dirigido por Javier Mascherano terminó alcanzando el empate con un tanto de Luis Suárez a 8' del final.

Messi 1 Messi marcó otro gol, el primero del Inter Miami en el Nu Stadium.

Austin estuvo dos veces en ventaja y a punto de amargarle la fiesta a la franquicia de la Florida con goles del brasileño Guilherme da Trindade Dubas y el canadiense Jayden Nelson.