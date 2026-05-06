Cómo está Julián Álvarez de su lesión a 41 días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Julián Álvarez pidió el cambio a los 67' porque sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que se había infiltrado antes del encuentro y todo indica que no volverá a jugar en el Atlético de Madrid en lo que resta de la temporada.

El delantero campeón del Mundial Qatar 2022 había obtenido al menos un título en cada una de sus temporada como profesional en River, Manchester City y la Selección argentina, pero no pudo mantener ese récord en el Atlético de Madrid el año pasado y este año solo le queda el Mundial para ser campeón.

Lo que viene para el Atlético de Madrid

El Aleti cerrará la temporada 2025/26 con los últimos 4 partidos de La Liga que serán ante Celta (9/5); Osasuna (12/5); Girona (17/5) y Villarreal (24/5).

El conjunto Colchonero está 4to en la tabla, a 5 puntos del Villarreal que está 3ro. y con 10 unidades más que el Betis que está 5to.

El camino al Mundial de la Selección argentina

La Selección argentina se reunirá en los últimos días de mayo para ultimar detalles antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El 6 y 9 de junio jugará amistosos ante Honduras e Islandia y el 16 de junio será el debut en la Copa del Mundo ante Argelia.