A un mes del Mundial 2026, el sexto y último de Lionel Messi con la Selección Argentina

messi, seleccion argentina Messi dejó claro que será su último Mundial.

Aunque unos días antes afirmó que seguirá jugando al fútbol "hasta que no pueda más", el rosarino sabe que a los 38 años (cumplirá 39 en plena competencia) disputará su última cita mundialista como jugador: "Siendo realistas, lo más seguro es que sea mi último Mundial. Por eso quiero disfrutar cada momento todavía más. Cuando entendés que el tiempo es limitado, valorás el fútbol de otra manera".

Messi - Mundial 1

Las expectativas de Messi antes de su sexto Mundial

Messi será el primer futbolista argentino en jugar 6 veces la Copa del Mundo y quiere ser el segundo, después de Daniel Passarella, en formar parte de dos planteles campeones del mundo con la Selección argentina: "Haber ganado uno ya fue algo increíble, algo que soñé toda mi vida. Ganar un segundo sería algo increíble. Pero el fútbol es difícil. No se puede ganar solo. Necesitás un grupo fuerte, sacrificio y también un poquito de suerte".

messi 1 Messi puede batir varios récords en el Mundial 2026.

Pese a haber reconocido que hay otras selecciones que son más favoritas que Argentina para alzar la Copa de la FIFA, el capitán siempre deja en claro el orgullo por el equipo que lidera: "Nuestro equipo sigue siendo fuerte. Los jugadores jóvenes están mejorando muy rápido y la mentalidad dentro del grupo es espectacular. Peleamos el uno por el otro, y eso es lo más importante en el fútbol de selecciones".

messi argentina 1 Argentina debuta el 16 de junio ante Argelia.

"Vamos a darlo todo como siempre. Esta generación entiende lo que significa vestir la camiseta de Argentina y queremos que el país se sienta orgulloso de nuevo", dijo Leo sin dejar lugar a dudas sobre su presencia y su optimismo de cara al Mundial 2026, competencia que en la previa lo tuvo como protagonista de numerosas campañas publicitarias.

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“Es difícil pensar en que es su último Mundial. Es nuestro mayor referente, nuestra cabeza, nuestro emblema. Al final tratamos de disfrutarlo siempre. Nos guía en cada partido, es un sueño todo lo que he logrado con él. Ojalá podamos seguir dando alegrías” (Lautaro Martínez sobre Messi). “Es difícil pensar en que es su último Mundial. Es nuestro mayor referente, nuestra cabeza, nuestro emblema. Al final tratamos de disfrutarlo siempre. Nos guía en cada partido, es un sueño todo lo que he logrado con él. Ojalá podamos seguir dando alegrías” (Lautaro Martínez sobre Messi).

Los récords en Mundiales que puede superar Messi

El primero en jugar 6: Messi comparte el récord de 5 Mundiales jugados con Cristiano Ronaldo (el otro que jugaría 6), Lothar Matthäus y los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafa Márquez.

comparte el récord de 5 Mundiales jugados con Cristiano Ronaldo (el otro que jugaría 6), Lothar Matthäus y los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafa Márquez. Máximo goleador histórico: tiene 13 goles y necesita 4 para superar los 16 del alemán Miroslav Klose.

messi mundiales

Más partidos jugados: tiene 26 partidos (ya es el récord) y podría superar los 30 encuentros.

Más partidos ganados: tiene 16 victorias y necesita 2 más porque Klose tiene 17.

Primer capitán en ganar dos seguidos: Italia (1934-38) y Brasil (1958-62) ganaron Mundiales consecutivos, pero con capitanes distintos.

Más veces MVP: tiene 11 (ya es récord) y puede seguir sumando.

Los números de Messi en 2026

En el Inter Miami

Jugó 13 partidos oficiales, hizo 10 goles y 3 asistencias (también disputó amistosos)

En la Selección argentina

Jugó 2 amistosos y marcó un gol

messi Leo hizo un gol en el amistoso ante Zambia.

De acá al Mundial

Inter Miami: jugará en la MLS con Cincinnati (13/5), Timbers (17/5) y Philadelphia (24/5) antes de sumarse a la Selección a fines de mayo.

Selección argentina: durante la preparación jugará amistosos en Estados Unidos ante Honduras (6/6) y Serbia (9/6)

"Leo está demostrando que pese a la edad que tiene y haber ganado todo sigue con la ambición de conseguir cosas importantes, eso habla de lo que fue su carrera. Siempre será un beneficio para Argentina tenerlo dentro de la cancha" (Javier Saviola sobre Messi) "Leo está demostrando que pese a la edad que tiene y haber ganado todo sigue con la ambición de conseguir cosas importantes, eso habla de lo que fue su carrera. Siempre será un beneficio para Argentina tenerlo dentro de la cancha" (Javier Saviola sobre Messi)

Messi a través de su recorrido en mundiales

Alemania 2006: Llegó con 18 años, marcó su primer gol mundialista a Serbia y Montenegro para ser el argentino más joven en jugar y anotar en un Mundial, pero José Pekerman no lo hizo ingresar en el partido de cuartos de final contra Alemania.

Lionel Messi - Mundial 2006 Messi hizo su primer gol en mundiales ante Serbia y Montenegro.

Sudáfrica 2010: Con Diego Maradona de DT fue titular en todos los partidos y capitán ante Grecia, pero no marcó goles y no pudo evitar una nueva eliminación ante Alemania en cuartos de final.

Messi Maradona.jpg Messi y Maradona juntos en Sudáfrica 2010.

Brasil 2014: Alejandro Sabella lo puso de titular en todos los partidos, hizo 4 goles en la fase de grupos e hizo un gran torneo al punto de ser elegido Balón de Oro pese a la derrota en la final (otra vez ante Alemania) en el tiempo suplementario.

Messi-2014 En Brasil 2014 estuvo muy cerca de ganar la Copa del Mundo.

“Leo significa mucho para nosotros porque es nuestro capitán y nuestro líder. Siento que el equipo lo va a acompañar hasta el final, como siempre, y vamos a seguir haciéndolo. Trabajaremos juntos, como lo hicimos en el último Mundial, para defender el título y conseguir que sea otro torneo para recordar” (Nicolás Tagliafico sobre Messi) “Leo significa mucho para nosotros porque es nuestro capitán y nuestro líder. Siento que el equipo lo va a acompañar hasta el final, como siempre, y vamos a seguir haciéndolo. Trabajaremos juntos, como lo hicimos en el último Mundial, para defender el título y conseguir que sea otro torneo para recordar” (Nicolás Tagliafico sobre Messi)

Rusia 2018: Con Jorge Sampaoli como DT jugó los 4 partidos, hizo un golazo contra Nigeria y un par de asistencias, pero falló un penal en el debut contra Islandia y la Selección argentina no pudo superar los octavos de final al perder ante Francia.

messi 2018 Rusia 2018 fue una fuerte decepción.

Qatar 2022: Con Lionel Scaloni como conductor del equipo, Leo hizo 7 goles, aportó 3 asistencias, fue 5 veces MVP del partido y otra vez Balón de Oro del Mundial, pero lo más importante es que el jugador con más presencias en la historia de los mundiales (26 partidos) levantó la Copa del Mundo por primera vez.

Messi-campeon-del-mundo-Qatar-2022.jpg Sueño cumplido en Qatar 2022.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Por primera vez repetirá DT en un Mundial con Scaloni y a los 39 años que cumplirá en pleno Mundial buscará el bicampeonato.