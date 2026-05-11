Conocé toda la trayectoria del mendocino Zaid Romero, quien está en la prelista para el Mundial

Zaid Romero: de Mendoza a estar en la órbita de Scaloni

Romero nació en la provincia de Mendoza el 15 de diciembre de 1999 y desde muy chico comenzó a patear la pelota en las categorías inferiores de Huracán Las Heras, luego pasó a Godoy Cruz donde no consiguió regularidad y fue cedido a Villa Dálmine en la Primera B Nacional.

En "El Viola" logró lo que tanto buscaba: una oportunidad. Allí se afianzó como titular y disputó 25 partidos, lo que despertó el interés de la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

Después volvió a la Argentina para defender los colores de Estudiantes de La Plata y se consagró con dos títulos: la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga Profesional 2024. Luego su pase fue adquirido por el Club Brujas de Bélgica, pero antes de dejar el país se despidió jugando contra Godoy Cruz a quienes les convirtió un gol.

Zaid Romero - Estudiantes Zaid Romero salió campeón dos veces en Estudiantes de La Plata.

En el país europeo los títulos continuaron: ganó la Copa de Bélgica y la Supercopa (ambos en 2025) y llegó al Getafe de España, donde está realizando una gran temporada y se encuentra en posiciones clasificatorias para los torneos internacionales.

Zaid Romero - Getafe Dos jugadores en la órbita de la Selección argentina: Zaid Romero y Franco Mastantuono.

Ahora la carrera de Zaid Romero tiene un nuevo impulso: es parte de la lista de Lionel Scaloni compuesta por 55 jugadores que tienen posibilidades de disputar el Mundial 2026.

Zaid Romero - Estudiantes Ahora Zaid Romero tiene un sueño mundialista.

La emoción de Zaid Romero al conocer la noticia

Al conocer su presencia en la prelista de Lionel Scaloni, el mendocino se expresó en las redes sociales donde compartió una imagen junto con el nombre de los otros defensores seleccionados: "Nada es imposible, la gloria para ti Señor".

Zaid Romero - Instagram La publicación de Zaid Romero al conocer su participación en la prelista.

Además, completó la publicación escribiendo: "Un orgullo muy grande estar acá, sabiendo la clase de jugadores que tenemos en nuestro país".

Zaid Romero tendrá que seguir demostrando su capacidad futbolística en el Getafe con el corazón lleno de ilusiones mientras que, de reojo, continuará con un objetivo: disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina.