Scaloni pasó la escoba: los seis campeones del mundo que quedaron afuera del Mundial 2026

scaloni convocados arg Scaloni definió 55 jugadores con la mira puesta en el Mundial 2026.

Los campeones del mundo que Scaloni bajó del Mundial 2026

Entre las bajas más sensibles se encuentran nombres que fueron clave en el esquema o en el grupo durante la gesta en tierras árabes. Algunos, como Ángel Di María y Franco Armani, ya habían anticipado su retiro del combinado nacional tras la obtención de la Copa América 2024.

Sin embargo, otros responden a cuestiones técnicas o físicas, donde el más resonante es el caso de Paulo Dybala. A pesar de su jerarquía, el cordobés ha sufrido una temporada marcada por las lesiones que le impidieron tener la regularidad necesaria para estar en la máxima cita.

Dybala Dybala, una ausencia de peso de cara al Mundial 2026.

Alejandro Papu Gómez es otro de los ausentes. Su distanciamiento del grupo tras el Mundial de 2022 y la sanción sufrida por doping ya hacía prever este final, que hoy se oficializa.

Ante la aparición de nuevos delanteros, Ángel Correa, hoy en Tigres de Mexico, quedó lo basante relegado para no ser convocado nuevamente.

Por último, es momento de hablar de Juan Foyth, de quien ya se supo que no iba a viajar con la Selección Argentina meses atrás, por la dura rotura del tendón de Aquiles.

Mendoza dice presente en la prelista

Más allá de las ausencias, la presencia del mendocino Zaid Romero no ha pasado para nada desapercibida de este lado de la cordillera. El actual jugador del Getafe, con 26 años, tiene chances de formar parte de los elegidos en la competencia.

Al conocer su presencia en la prelista de Lionel Scaloni, el mendocino se expresó en las redes sociales donde compartió una imagen junto con el nombre de los otros defensores seleccionados: "Nada es imposible, la gloria para ti Señor".

Además, completó la publicación escribiendo: "Un orgullo muy grande estar acá, sabiendo la clase de jugadores que tenemos en nuestro país".