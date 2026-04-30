Costura para principiantes: un DIY para coser un escurridor de platos

escurridor de tela Los escurridores de metal o plástico no se pueden esconder o guardar para aprovechar el espacio.

Más allá del DIY o truco para tus platos, es importante destacar que la costura artesanal y casera posee enormes beneficios. Es una tarea que impacta positivamente en la concentración, nos permite enfocarnos en una actividad por horas, potencia la creatividad y estimula la imaginación.

DIY paso a paso: cómo coser un escurridor de plato

Para realizar este DIY o truco de hilos, vas a tener que seleccionar un tejido o tela que reúna ciertas características En primer lugar, tiene que ser lo bastante alto o esponjoso como para mantener a los platos protegidos sobre la mesada, pero al mismo tiempo estables.

En segundo lugar, la tela tiene que ser absorbente y fácil de escurrir al mismo tiempo para poder tomar y eliminar la humedad de un plato facilmente sin arruinarse, llenarse de hongos, mancharse o romperse.

En estos casos y para este tipo de DIY yo recomiendo usar tela de neoprene, un material flexible, sintetico, enrrollable e impermeable. Esta tela posee en el interior una goma espuma densa que toma la humedad y no la deja pasar a la mesada.

También se puede realizar con tres piezas de tela: una porción de toalla, una tela de algodón decorativa y una goma espuma en el centro. A continuación te dejo el paso a paso de este truco de hilos.

Embed - SOLO 3 MATERIALES Como hacer un Secador de Platos con Telas (fácil y económico)

Corta las piezas para el DIY, guiándote con las medidas del tutorial, pero también teniendo en cuenta las medidas de tu mesada. Coloca la tela estampada con el revés hacia arriba, pon la goma espuma por encima y la tela de toalla arriba. Realiza una costura con puntada de surfilado, fijando bien las tres piezas entre sí.

Cómo lavar este DIY de costura y evitar el olor a humedad

Si llevas varios días usando tu escurridor de tela y guardandolo en un rincón, ha llegado el momento de lavarlo y desinfectarlo en profundidad. Parte de este DIY también es evitar el olor a humedad y plato encerrado en la cocina.

escurridor El olor a humedad en la vajilla es muy desagradable.

Lo ideal es realizar una limpieza profunda de este objeto de tela por lo menos cada 15 días. Coloca tu DIY de costra en un recipiente con bastante agua tibia, media taza de vinagre y un poco de detergente. Con estos ingredientes vas a poder eliminar el mal olor, la mugre y algunos gérmenes comunes.