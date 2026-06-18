Emiratos Árabes prohíbe que los menores de 15 años usen redes sociales y limita funciones hasta los 16

El objetivo, según el Gobierno, es reducir la exposición de los menores a riesgos digitales crecientes, desde contenido inapropiado hasta interacciones inseguras.

redes-sociales-emiratos Un móvil con aplicaciones de redes sociales. No alcanzará solo con el control parental. EFE/ Edurne Morillo

Obligaciones estrictas para las plataformas

La resolución exige a las plataformas adoptar “todas las medidas técnicas y organizativas necesarias” para garantizar el cumplimiento de la prohibición.

Esto incluye sistemas de verificación de edad más robustos, herramientas de control parental y mecanismos que faciliten una transición hacia hábitos digitales más equilibrados.

Emiratos Árabes subraya que el consentimiento de los padres no constituye una excepción: incluso con autorización, los menores de 15 años no podrán usar redes sociales.

Control parental para adolescentes de 15 y 16 años

Para los menores de entre 15 y 16 años, los tutores legales podrán ajustar la configuración de las cuentas mediante las herramientas de control parental que ofrecen las plataformas.

Sin embargo, estas configuraciones no pueden contradecir las restricciones establecidas por el Gobierno. La medida busca equilibrar el acompañamiento familiar con un marco regulatorio firme que priorice la seguridad digital.

Según Al Maktoum, la decisión refleja el compromiso de Emiratos Árabes de construir un “modelo líder en protección infantil” en el ámbito digital.

reacciones en redes sociales El Reino Unido también anunció esta semana que prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

El país sostiene que la regulación responde al aumento del uso de redes sociales por parte de los menores y a los riesgos asociados: contenido inapropiado, recopilación de datos personales, interacciones inseguras y uso excesivo.

En línea con otras regulaciones internacionales

La nueva normativa coloca a Emiratos Árabes en la misma línea que países como Francia, Reino Unido o España, que ya avanzaron con límites de edad y controles más estrictos para el acceso de menores a redes sociales. Esta semana el Reino Unido también prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años para reforzar su seguridad.

La tendencia global apunta a reforzar la protección digital infantil frente a plataformas cuyo alcance y velocidad superan la capacidad de supervisión tradicional.

La decisión de Emiratos Árabes marca un nuevo capítulo en la regulación del acceso de menores a las redes sociales, con un enfoque que combina prohibiciones claras, control parental y obligaciones estrictas para las plataformas.