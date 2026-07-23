Un mecánico reveló qué es lo primero que hace cuando detecta que un auto consume mucha nafta

Es posible que un conductor se dé cuenta que la autonomía del auto no es la misma de antes y cada vez le rinda menos la nafta o cualquier otro tipo de combustible. En ese sentido, un mecánico reveló que es lo primero que hace cuando nota que un auto está consumiendo más nafta de lo habitual.
Generalmente llenar el tanque de nafta no es algo que todos pueden hacer por su costo. Sin embargo, la mayoría lo hace y más o menos conoce la cantidad de kilómetros que puede recorrer con el auto.
El problema es cuando se detecta que la nafta no está rindiendo como debería y cada vez se visita más la estación de servicio para cargar combustible.
Si se cree que el auto está gastando mucha nafta, la mayoría de las personas piensan que no hay nada que hacer y el motor es el principal culpable del gasto excesivo.
Sin embargo, los mecánicos suelen analizar la situación con pinzas y miran primero las piezas más concretas, pequeñas y decisivas para evaluar el rendimiento del motor.
Mecánico y el rendimiento de la nafta del auto
Scotty Kilmer, mecánico y divulgador con décadas de experiencia en el rubro y millones de seguidores en YouTube, suele recomendar una revisión en particular como uno de los primeros pasos cuando un auto consume demasiado.
Estamos hablando del sensor MAF, sigla en inglés de Mass Air Flow, conocido en español como sensor de flujo de masa de aire o caudalímetro. Su función es medir cuánta cantidad de aire entra al motor para que la computadora del vehículo pueda calcular la mezcla correcta con el combustible.
Sucede qué, si ese dato llega mal, la inyección también puede trabajar mal. Y cuando la mezcla de aire y nafta se desajusta, el motor puede gastar más de lo necesario.
El consejo del mecánico para no gastar tanta nafta
El consejo del mecánico refiere a que antes de cambiar piezas de mucho valor o asumir que el problema es mayor, conviene verificar si el sensor MAF está sucio. En muchos casos, una limpieza correcta puede mejorar el funcionamiento y ayudar a recuperar parte del consumo normal.
Con el tiempo, polvo, aceite, residuos o suciedad pueden afectar su lectura. El problema es que, aunque la pieza siga funcionando, puede empezar a enviar información imprecisa a la computadora. El resultado es un motor menos eficiente.
En pocas palabras
- Consumo de nafta: Un mecánico experto revela qué revisar primero ante un gasto excesivo.
- Sensor MAF: Se recomienda verificar este sensor de flujo de masa de aire como posible causa del alto consumo.
- Limpieza: Una simple limpieza del sensor MAF puede solucionar el problema de rendimiento y consumo del vehículo.