Limpieza y habilitación de rutas en alta montaña antes del ingreso de otra nevada importante

En estas imágenes puede verse a los gendarmes asistiendo al poblador Alejandro Aguilera, de 90 años (fuente: Matías Pascualetti/radio Nihuil).

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Gran trabajo de Vialidad Provincial en Uspallata. Personal de esa dependencia regresó de asistir a los puestos aislados: Los Alojamientos y Cuevas del Norte. Abrieron brecha para llevar mercadería y leña a don Alejandro Aguilera, un vecino de 90 años.… pic.twitter.com/gzJTgO2gUp — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) July 21, 2026

Nuevo temporal de nevadas

"No es una misma tormenta", reiteró el meteorólogo e investigador Maximiliano Viale al referirse a la situación extraordinaria que vive en alta montaña con las intensas nevadas que obligaron, entre otras cosas, a cerrar por tiempo indeterminado el Paso Cristo Redentor.

Más de 1.300 camiones varados, alrededor de un centenar de pobladores y trabajadores cordilleranos evacuados y suspensión de clases presenciales son también las consecuencias de este temporal que afecta desde Penitentes hasta Las Cuevas y también al otro lado de la frontera.

Viale adjudicó toda esta situación a las consecuencias del fenómeno El Niño, que entre septiembre y diciembre afectará a todo el planeta con cambios climáticos de características distintas según las regiones.

Secuencia de tormentas en alta montaña

Maximiliano Viale explicó que lo que está ocurriendo es "una secuencia de varias tormentas de nevadas que tendremos por lo menos hasta los próximos 10 días. Repito: no es una misma tormenta".

"Se trata de periodos de intermitencia en los que la nevada no se detiene, pero es más débil; hasta que -más adelante- llegarán otros procesos de más intensidad", especificó.

El experto amplió: "No es una nevada continua la que hace que se acumulen 5 metros, porque la intensidad varía cada día y a cada instante".

Viale detalló que "ya tuvimos un primer episodio, luego se produjo el de este lunes 20 y en los 2 o 3 días siguientes tendremos otro capítulo similar".

Así lucía San Alberto, en Uspallata, este martes por la tarde. Foto: gentileza Cielo Roitman

El investigador en Ciencias Atmosféricas dijo que "se está notando el impacto de El Niño. Empezó en el océano pero las anomalías de las temperaturas del mar en el Pacífico ecuatorial ya muestran una situación de El Niño que va de débil a moderado".

Finalmente, Viale anticipó que "desde la primavera, a partir de septiembre y hasta diciembre hay un alerta de la Organización Meteorológica Mundial porque El Niño podría ser uno de los más importantes de la historia, con características intensas y probabilidades de alto impacto en todo el globo".