Una ventana de algunas horas será aprovechada al máximo. Las autoridades de alta montaña utilizarán la jornada de este miércoles para limpiar las nevadas que afectaron el tránsito en la Ruta Nacional 7, con la idea de extender el tránsito interno. Pero ya saben que el pronóstico no es el más óptimo y en los próximos días se hará sentir otro temporal.
Limpieza y habilitación de rutas en alta montaña antes del ingreso de otra nevada importante
Las autoridades de Vialidad buscarán limpiar la Ruta Nacional 7 hasta la localidad de Punta de Vacas, aunque está prevista otra importante nevada que se extenderá por varios días
Según informaron desde Gendarmería Nacional, está previsto que este miércoles se produzca un cese de las nevadas en alta montaña, lo que facilitará las labores de Vialidad Nacional. La idea es limpiar la Ruta Nacional 7 hasta la localidad de Punta de Vacas, permitiendo el tránsito interno y facilitando así las tardes de evacuación y abastecimiento de los pobladores locales.
Será un operativo veloz, ya que el pronóstico prevé que este jueves ingresará otro temporal de nevadas que se hará sentir durante varios días.
En estas imágenes puede verse a los gendarmes asistiendo al poblador Alejandro Aguilera, de 90 años (fuente: Matías Pascualetti/radio Nihuil).
Nuevo temporal de nevadas
"No es una misma tormenta", reiteró el meteorólogo e investigador Maximiliano Viale al referirse a la situación extraordinaria que vive en alta montaña con las intensas nevadas que obligaron, entre otras cosas, a cerrar por tiempo indeterminado el Paso Cristo Redentor.
Más de 1.300 camiones varados, alrededor de un centenar de pobladores y trabajadores cordilleranos evacuados y suspensión de clases presenciales son también las consecuencias de este temporal que afecta desde Penitentes hasta Las Cuevas y también al otro lado de la frontera.
Viale adjudicó toda esta situación a las consecuencias del fenómeno El Niño, que entre septiembre y diciembre afectará a todo el planeta con cambios climáticos de características distintas según las regiones.
Secuencia de tormentas en alta montaña
Maximiliano Viale explicó que lo que está ocurriendo es "una secuencia de varias tormentas de nevadas que tendremos por lo menos hasta los próximos 10 días. Repito: no es una misma tormenta".
"Se trata de periodos de intermitencia en los que la nevada no se detiene, pero es más débil; hasta que -más adelante- llegarán otros procesos de más intensidad", especificó.
El experto amplió: "No es una nevada continua la que hace que se acumulen 5 metros, porque la intensidad varía cada día y a cada instante".
Viale detalló que "ya tuvimos un primer episodio, luego se produjo el de este lunes 20 y en los 2 o 3 días siguientes tendremos otro capítulo similar".
El investigador en Ciencias Atmosféricas dijo que "se está notando el impacto de El Niño. Empezó en el océano pero las anomalías de las temperaturas del mar en el Pacífico ecuatorial ya muestran una situación de El Niño que va de débil a moderado".
Finalmente, Viale anticipó que "desde la primavera, a partir de septiembre y hasta diciembre hay un alerta de la Organización Meteorológica Mundial porque El Niño podría ser uno de los más importantes de la historia, con características intensas y probabilidades de alto impacto en todo el globo".
En pocas palabras
- Habilitación de rutas: trabajos para despejar la Ruta Nacional 7 hasta Punta de Vacas antes de otra nevada.
- Temporal de nieve: se espera un nuevo temporal con nevadas intensas que se extenderá por varios días.
- Impacto del fenómeno: las nevadas continuarán por al menos 10 días, afectadas por las consecuencias del fenómeno El Niño.