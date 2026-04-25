El padre Horacio Day, sacerdote de San Vicente Ferrer -la Iglesia ubicada frente a la Plaza de Godoy Cruz- volvió a invitar a la comunidad a unirse junto a sus mascotas en una celebración que se realizará este sábado a partir del mediodía por el Día del Animal.
Por el Día del Animal, un sacerdote invitó a los mendocinos a unirse a la bendición de las mascotas
La celebración por el Día del Animal es este sábado. El padre Horacio Day, de San Vicente Ferrer, pidió que todas las mascotas vayan resguardadas por sus dueños
Las puertas del templo se abrirán para una escena poco habitual: vecinos con sus mascotas reunidos para recibir una bendición. La actividad está prevista para las 12, aunque el Día de Animal sea el 29 de abril, Day decidió realizar esta ceremonia antes para que todos puedan participar.
Se trata de una propuesta que Day realiza hace 4 años y que, según explicó el sacerdote, apunta a incluir a los animales dentro de la vida espiritual de las personas, sin perder de vista el respeto por su naturaleza.
Bendecir a los animales, una práctica que crece cada año
Day contó que el año pasado el atrio de la parroquia se llenó de animales de todo tipo. Hubo perros, gatos, pájaros, peces y hasta hámsters, en una postal muy curiosa, pero con un motivo afectivo más que válido.
La bendición se realiza antes del 29 de abril para facilitar la participación. “La idea es que la gente pueda venir con sus mascotas un sábado”, explicó. Para el sacerdote, los animales forman parte de la familia y muchas veces ocupan un lugar central como compañía.
También aclaró que no se trata de “humanizarlos” sino de reconocer a los animales como seres sintientes que merecen cuidado y respeto.
Una mirada religiosa sobre el vínculo con los animales
El cura relacionó esta iniciativa con las enseñanzas del papa Francisco y con la tradición de San Francisco de Asís, relacionada con el cuidado de la naturaleza y los animales. Por esto destacó la importancia de generar conciencia sobre el trato hacia ellos.
Incluso valoró los fallos judiciales recientes que sancionan el maltrato animal. “Es un paso importante”, sostuvo.
Su vínculo personal con los animales también atraviesa la propuesta. Contó que es apicultor desde chico -compró su primera colmena a los 12 años- y que a lo largo de su vida tuvo todo tipo de mascotas, desde perros y gatos hasta gusanos de seda y hormigas.
La bendición por el Día del Animal será en Lavalle 60 de Godoy Cruz, abierta a toda la comunidad.