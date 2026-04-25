Por el Día del Animal, un sacerdote invitó a los mendocinos a unirse a la bendición de las mascotas

Padre Horacio Day bendición animales "Hay que respetar a los animales como seres sintientes", aseguró el padre Horacio Day. Gentileza

Bendecir a los animales, una práctica que crece cada año

Day contó que el año pasado el atrio de la parroquia se llenó de animales de todo tipo. Hubo perros, gatos, pájaros, peces y hasta hámsters, en una postal muy curiosa, pero con un motivo afectivo más que válido.

La bendición se realiza antes del 29 de abril para facilitar la participación. “La idea es que la gente pueda venir con sus mascotas un sábado”, explicó. Para el sacerdote, los animales forman parte de la familia y muchas veces ocupan un lugar central como compañía.

También aclaró que no se trata de “humanizarlos” sino de reconocer a los animales como seres sintientes que merecen cuidado y respeto.

Embed - Bendición de mascotas

Una mirada religiosa sobre el vínculo con los animales

El cura relacionó esta iniciativa con las enseñanzas del papa Francisco y con la tradición de San Francisco de Asís, relacionada con el cuidado de la naturaleza y los animales. Por esto destacó la importancia de generar conciencia sobre el trato hacia ellos.

Incluso valoró los fallos judiciales recientes que sancionan el maltrato animal. “Es un paso importante”, sostuvo.

Su vínculo personal con los animales también atraviesa la propuesta. Contó que es apicultor desde chico -compró su primera colmena a los 12 años- y que a lo largo de su vida tuvo todo tipo de mascotas, desde perros y gatos hasta gusanos de seda y hormigas.

La bendición por el Día del Animal será en Lavalle 60 de Godoy Cruz, abierta a toda la comunidad.