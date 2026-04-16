Cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Ya en el segundo set se vio la mejor versión del argentino, que aprovechó la enorme cantidad de errores de su oponente y gracias a la potencia de sus golpes pudo imponer condiciones para conseguir un contundente 6-0 y así quedarse con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia del torneo alemán, en el que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado.

zverev Zverev pasó de 0-3 a 4-3 en el historial ante Cerúndolo.

Su rival en los cuartos de final será nada menos que el campeón defensor, Alexander Zverev, quien además ocupa el puesto número 3 del ranking ATP y derrotó cómodamente al canadiense Gabriel Diallo por 6-1 y 6-2.

Este enfrentamiento no será nada fácil para Cerúndolo, ya que Zverev se impuso sin problemas en los últimos 4 cruces para dar vuelta un historial que había comenzado muy favorable para el argentino con 3 victorias. El ganador de este viernes se asegurará un premio de 137.340 euros.

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Los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

El duelo entre Zverev y Cerúndolo comenzará este viernes a las 7.10 hora argentina, será televisado en vivo por ESPN y Disney Plus y clasificará al ganador en semifinales donde el rival saldrá del enfrentamiento entre el italiano Flavio Cobolli (4to. favorito) y el checo Vit Kopriva.

Del otro lado del cuadro, este viernes jugarán en cuartos el canadiense Denis Shapovalov y el eslovaco Alex Molcan (surgido de la qualy) y el otro cruce será entre el brasileño Joao Fonseca y el estadounidense Ben Shelton (2do. preclasificado).