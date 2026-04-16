Cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Francisco Cerúndolo tuvo una gran actuación para derrotar en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp y así meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich donde se medirá este viernes con el local Alexander Zverev.
Francisco Cerúndolo tuvo una gran actuación para meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich donde se medirá con el local Alexander Zverev.
Francisco Cerúndolo tuvo una gran actuación para derrotar en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp y así meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich donde se medirá este viernes con el local Alexander Zverev.
Cerúndolo, 5to favorito del torneo, atraviesa uno de los momentos de mayor regularidad de su carrera y se impuso con un cómodo 6-3 y 6-0, en un encuentro que duró solo una hora y cuatro minutos. Además, se aseguró un premio de 70.165 euros por llegar a cuartos de final.
El primer set fue relativamente parejo, aunque Cerúndolo fue muy efectivo para quebrar el saque de su rival en tres oportunidades, mientras que el neerlandés lo hizo en solo una, para empezar a tomar ventaja.
Ya en el segundo set se vio la mejor versión del argentino, que aprovechó la enorme cantidad de errores de su oponente y gracias a la potencia de sus golpes pudo imponer condiciones para conseguir un contundente 6-0 y así quedarse con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia del torneo alemán, en el que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado.
Su rival en los cuartos de final será nada menos que el campeón defensor, Alexander Zverev, quien además ocupa el puesto número 3 del ranking ATP y derrotó cómodamente al canadiense Gabriel Diallo por 6-1 y 6-2.
Este enfrentamiento no será nada fácil para Cerúndolo, ya que Zverev se impuso sin problemas en los últimos 4 cruces para dar vuelta un historial que había comenzado muy favorable para el argentino con 3 victorias. El ganador de este viernes se asegurará un premio de 137.340 euros.
El duelo entre Zverev y Cerúndolo comenzará este viernes a las 7.10 hora argentina, será televisado en vivo por ESPN y Disney Plus y clasificará al ganador en semifinales donde el rival saldrá del enfrentamiento entre el italiano Flavio Cobolli (4to. favorito) y el checo Vit Kopriva.
Del otro lado del cuadro, este viernes jugarán en cuartos el canadiense Denis Shapovalov y el eslovaco Alex Molcan (surgido de la qualy) y el otro cruce será entre el brasileño Joao Fonseca y el estadounidense Ben Shelton (2do. preclasificado).