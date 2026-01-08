Cristina Kirchner quedó conmovida por el accidente frente a su casa en el que murió un militante

Fue un operativo policial que derivó en la muerte del militante cuando un motociclista que circulaba sin patente intentó escapar de un control policial, chocó contra un taxi y generó que el vehículo perdiera el control e impactara contra dos transeúntes, uno de ellos Cherasco, que hacía vigilia por la ex mandataria.

Cristina Kirchner describió que “el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco. Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia, Córdoba, para hacer vigilias mirando mi balcón. Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo Córdoba.

Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir?

Y añadió: “En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián 'Córdoba' por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111. Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”.