Cristina Kirchner sostuvo que lo de Nicolás Maduro no fue una captura, sino un secuestro

En el pasado, la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

Petróleo y geopolítica: la hipótesis de CFK

En su descargo, la dirigente peronista que cumplie prisión domiciliaria, desestimó las justificaciones oficiales de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática y afirmó que el fin de la “Operación Resolución Absoluta” es “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”.

Asimismo, alertó que el hecho, que “produjo la muerte de numerosas personas”, sienta un antecedente que habilitaría a cualquier potencia a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos.

¿Qué es la política del “Gran Garrote” que mencionó Cristina Kirchner?

La política del “Gran Garrote” (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt.

Esa doctirnaq se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.